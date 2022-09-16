50 kilo veren oyuncu Hüseyin Turunç'u görenler tanımakta zorlanıyor - Son Dakika
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50 kilo veren oyuncu Hüseyin Turunç'u görenler tanımakta zorlanıyor

16.09.2022 11:02

Bir dönemin fenomen dizisi Avlu'da Hüs karakteriyle tanınan Hüseyin Turunç 50 kilo verdi. Adeta eriyen oyuncuyu görenler tanıyamıyor.

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi sevilen isimlerin yer aldığı Avlu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

3 YIL İÇİNDE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Farklı konusuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin her biri karakteri ise hala hafızalarda. 2019 yılının Mayıs ayında final yapan dizinin öne çıkan karakterlerinden biri de hiç şüphesiz 'Hüseyin Aytekin' idi. Dizide Hüso karakterine hayat veren Hüseyin Turunç, geçen 3 yıl içinde bambaşka biri oldu.

Avlu dizisinin Hüso'su tam 50 kilo verdi! Oyuncuyu görenler tanıyamıyor

50 KİLO VERDİ

Sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan ünlü oyuncu tam 50 kilo verdi. Fazla kilolarından kurtulan Turunç adeta bambaşka birine dönüştü.

Avlu dizisinin Hüso'su tam 50 kilo verdi! Oyuncuyu görenler tanıyamıyor

ZAYIFLAMANIN SIRRINI ANLATTI

Sıkı diyet ve sporla 8 ayda 50 kilo veren Turunç, zayıflama sırrını "Her gün aksatmadan disiplinli spor, günde iki öğünden oluşan sağlıklı bir diyet programı ve her gün aynı saatte düzenli sekiz saat uyku" olarak açıkladı.

İşte oyuncunun son hali;

Avlu dizisinin Hüso'su tam 50 kilo verdi! Oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Avlu dizisinin Hüso'su tam 50 kilo verdi! Oyuncuyu görenler tanıyamıyor
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Demet Evgar, Avlu Dizisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 50 kilo veren oyuncu Hüseyin Turunç'u görenler tanımakta zorlanıyor - Son Dakika


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