Bir dönemin efsane ismi Eminem dede oldu - Son Dakika
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Bir dönemin efsane ismi Eminem dede oldu

Bir dönemin efsane ismi Eminem dede oldu

Bir dönemin asi rapçisi Eminem, şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Ünlü ismin kızı Hailie Jade, ilk çocuğunu dünyaya getirerek 52 yaşındaki sanatçıyı dede yaptı. Aile, bebeklerine Elliot Marshall adını verdi.

05.04.2025 16:35
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Rap dünyasının efsanevi ismi Eminem, bu kez sahne performansıyla değil, aile hayatıyla gündemde. 52 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı, ilk kez dede olmanın heyecanını yaşıyor. Kızı Hailie Jade Scoot, eşi Evan McClintock ile birlikte ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Eminem'in büyükbabalık haberini bir klip çekimi sırasında aldığı ortaya çıktı.

Bir dönemin efsane ismi Eminem dede oldu

29 yaşındaki Hailie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir erkek bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. Hailie Jade Scott, oğluna Elliot Marshall adını verdiğini ve 14 Mart tarihinde anne olduğunu açıkladı.

Bir dönemin efsane ismi Eminem dede oldu

Scott'ın oğlunun ikinci adını ise, gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan dedesi Eminem'den aldığı ortaya çıktı. Hailie Jade Scott, paylaşımına "Mutlu son... 3 haftadır dünyada küçük E" notunu düştü.

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Son Dakika Magazin Bir dönemin efsane ismi Eminem dede oldu - Son Dakika

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