Geniş Aile Dizisinin Yıldızları Yıllar Sonra Buluştu

Yeni projeleri için imaj değişikliğine giden Rojda Demirer, Bihter Dinçel ve Mehtap Bayri, tesadüf sonucu gerçekleşen buluşmada oldukça mutlu oldular. Diziden sonra hiçbir araya gelemeyen ünlü oyuncuların buluşmasını kuaförleri Sertaç Kolay, sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Acıbadem'de bulunan San Kuaför'de imaj değişikliğine giden oyuncular, "Ne güzel bir buluşma oldu. Birbirimizi çok özlemişiz" dediler.

GENİŞ AİLE KONUSU NEDİR?

Geniş Aile, 2009-2011 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de, daha sonra Star TV'de yayınlanan Türk yapımı komedi türündeki televizyon dizisi. Proje tasarımı Kamuran Süner ve Cüneyt İnay'a aittir. Yönetmenlik koltuğunda Ömer Uğur vardır. Yapımcı D Productions ve senarist Cüneyt İnay'dır.

İlk sezon 8 Temmuz 2009-15 Haziran 2010 tarihleri arasında yayımlandı ve 49. bölüm ile sona erdi. 2. sezon 10 Ağustos 2010 tarihinde yayına başlamış, 25 Haziran 2011 tarihinde sezon finali yapmıştır.

3. sezon 10 Ağustos 2011 tarihinde başlamış, 18 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 108. bölümü ile final yapmıştır. D Productions tarafından İstanbul, Sarıyer semti Boyacıköy Mahallesi'nde çekilmiştir. Dizi 1'den 58. bölüme kadar Kanal D'de, 59'dan 108. bölüme kadar ise Star TV'de yayımlanmıştır. 3 sezondan oluşan dizi 108. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti.

GENİŞ AİLE DİZİSİNDE İŞLENEN KONU?

Cevahir (Ufuk Özkan) 28 yaşlarında genç bir delikanlıdır. Almanya'dan yeni dönmüş ve eski aşkı Şuküfe'yle (Zuhal Topal) evlenmek istemektedir. Fakat en eski düşmanı Koyu Bilal (Fırat Tanış) da bu amaçtadır. Bu yüzden sürekli birbirleriyle kavga ederler. Fakat ikinci sezonda Şuküfe'nin evlenmesiyle aralarındaki rekabet biter. Ama bu sefer de Koyu Bilal'in hapisteki arkadaşı Katip'in kardeşi Zeynep'e aşık olurlar. Cevahir'in küçük kardeşi Nazan (Bihter Dinçel) ise küçüklük aşkı Mürsel'le (İlker Ayrık) evlenmeye çalışmaktadır fakat hep bir olay buna engel olur ama evlenmişlerdir ve ikinci sezonda Somer Tuna adında bir çocukları olmuştur.

Cevahir ve Nazan'dan sonraki en küçük kardeş Zekai (Bora Akkaş) ise matematik dersi süper olan zeki ve bir o kadar da kurnaz olan bir çocuktur. Zeynep (Rojda Demirer) genç ve güzel bir kızdır. Eczacılığı henüz bitirmiştir. Cevahirlerin evinde bir oda kiralamaya karar verir. Ancak kişilikleri uyuşmadığı için hep kavga ederler. Fakat yavaş yavaş Zeynep Cevahir'e, Cevahir de Zeynep'e aşık olmaya başlamışlardır.