Geniş Aile Dizisinin Yıldızları Yıllar Sonra Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Geniş Aile Dizisinin Yıldızları Yıllar Sonra Buluştu

21.09.2022 11:32
Geniş Aile Dizisinin Yıldızları Yıllar Sonra Buluştu

Bir dönemin unutulmaz dizisi Geniş Aile'nin güzel oyuncuları Rojda Demirer, Bihter Dinçel ve Mehtap Bayri, yıllar sonra kuaförde karşılaştılar. İşte detaylar...

Yeni projeleri için imaj değişikliğine giden Rojda Demirer, Bihter Dinçel ve Mehtap Bayri, tesadüf sonucu gerçekleşen buluşmada oldukça mutlu oldular. Diziden sonra hiçbir araya gelemeyen ünlü oyuncuların buluşmasını kuaförleri Sertaç Kolay, sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Acıbadem'de bulunan San Kuaför'de imaj değişikliğine giden oyuncular, "Ne güzel bir buluşma oldu. Birbirimizi çok özlemişiz" dediler.

GENİŞ AİLE KONUSU NEDİR?

Geniş Aile, 2009-2011 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de, daha sonra Star TV'de yayınlanan Türk yapımı komedi türündeki televizyon dizisi. Proje tasarımı Kamuran Süner ve Cüneyt İnay'a aittir. Yönetmenlik koltuğunda Ömer Uğur vardır. Yapımcı D Productions ve senarist Cüneyt İnay'dır.

İlk sezon 8 Temmuz 2009-15 Haziran 2010 tarihleri arasında yayımlandı ve 49. bölüm ile sona erdi. 2. sezon 10 Ağustos 2010 tarihinde yayına başlamış, 25 Haziran 2011 tarihinde sezon finali yapmıştır.

3. sezon 10 Ağustos 2011 tarihinde başlamış, 18 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 108. bölümü ile final yapmıştır. D Productions tarafından İstanbul, Sarıyer semti Boyacıköy Mahallesi'nde çekilmiştir. Dizi 1'den 58. bölüme kadar Kanal D'de, 59'dan 108. bölüme kadar ise Star TV'de yayımlanmıştır. 3 sezondan oluşan dizi 108. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti.

GENİŞ AİLE DİZİSİNDE İŞLENEN KONU?

Cevahir (Ufuk Özkan) 28 yaşlarında genç bir delikanlıdır. Almanya'dan yeni dönmüş ve eski aşkı Şuküfe'yle (Zuhal Topal) evlenmek istemektedir. Fakat en eski düşmanı Koyu Bilal (Fırat Tanış) da bu amaçtadır. Bu yüzden sürekli birbirleriyle kavga ederler. Fakat ikinci sezonda Şuküfe'nin evlenmesiyle aralarındaki rekabet biter. Ama bu sefer de Koyu Bilal'in hapisteki arkadaşı Katip'in kardeşi Zeynep'e aşık olurlar. Cevahir'in küçük kardeşi Nazan (Bihter Dinçel) ise küçüklük aşkı Mürsel'le (İlker Ayrık) evlenmeye çalışmaktadır fakat hep bir olay buna engel olur ama evlenmişlerdir ve ikinci sezonda Somer Tuna adında bir çocukları olmuştur.

Cevahir ve Nazan'dan sonraki en küçük kardeş Zekai (Bora Akkaş) ise matematik dersi süper olan zeki ve bir o kadar da kurnaz olan bir çocuktur. Zeynep (Rojda Demirer) genç ve güzel bir kızdır. Eczacılığı henüz bitirmiştir. Cevahirlerin evinde bir oda kiralamaya karar verir. Ancak kişilikleri uyuşmadığı için hep kavga ederler. Fakat yavaş yavaş Zeynep Cevahir'e, Cevahir de Zeynep'e aşık olmaya başlamışlardır.

YORUMLAR
500
Geniş Aile dizisinin kadın oyuncuları, 11 yıl sonra gittikleri kuaförde karşılaştı Geniş Aile dizisinin kadın oyuncuları, 11 yıl sonra gittikleri kuaförde karşılaştı
Kaynak: Snob Magazin

Bihter Dinçel, Rojda Demirer, Mehtap Bayri, Geniş Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Geniş Aile Dizisinin Yıldızları Yıllar Sonra Buluştu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:02:42. #1.12#
SON DAKİKA: Geniş Aile Dizisinin Yıldızları Yıllar Sonra Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement