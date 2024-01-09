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Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? - Son Dakika
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Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Kara para aklama suçundan tutuklu bulanan Dilan-Engin Polat çiftine ait kremlerin, soruşturmanın sürdüğü tarihlerde Lüleburgaz'daki bal ormanına döküldüğü öne sürüldü.

09.01.2024 - 11:27,
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Gösterişli hayatlarıyla gündemden düşmeyen Engin ve Dilan Polat çifti, 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Olayın yankıları sürerken çiftin kremlerinin Lüleburgaz'daki bal ormanına döküldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ORMANA KİMYASAL ATIK DÖKÜLDÜ

17 Kasım'da Lüleburgaz Eskitaşlı Köyü'nde bulunan bal ormanlarına kimliği belirsiz kişilerce kimyasal olarak değerlendirilen atık döküldü. Arıcılıkla geçimini sağlayan köy halkı durumu yetkililere iletti.

Bir esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz'daki bal ormanına mı döküldü?

DİLAN POLAT'A AİT KREMLER OLDUĞU İDDİASI

Bazı kullanıcılar şüpheli durumu sosyal medyada gündeme getirdi. Paylaşımın yapıldığı tarihle Polat çiftinin tutuklandığı tarihin birbirine yakın olmadı dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili ortaya atılan iddia ise gündeme oturdu. Ormana kamyon kamyon dökülen söz konusu kimyasal atığın Dilan-Engin Polat çiftine ait kremler olduğu öne sürüldü.

Bir esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz'daki bal ormanına mı döküldü?

EKİPLER ARAŞTIRIYOR

Olayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü tarafından araştırıldığı, kimyasal atığı ormana döken kişileri bulmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Bir esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz'daki bal ormanına mı döküldü?
Bir esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz'daki bal ormanına mı döküldü?
Bir esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz'daki bal ormanına mı döküldü?
Bir esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz'daki bal ormanına mı döküldü?
Esrarengiz olay! Dilan Polat\'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
YORUMLAR (6)
  • Serkan Basar: bence alakası yok bunların sattığı ürünler çinde üretilip ambalajlanıp hazır olarak ülkeye giren ürünler diye düşünüyorum Yanıtla 4 3
  • Korul Nuri: Dedektiv Serkan Kardesim Sanada Günaydin.Haberden cok senin yorumlarin ilgimi cekmeye basladi. 5 0
  • Serkan Basar: nuri kardeşim tahminlerimde sadece mantık yürütüyorum hepsi bu :) Yanıtla 3 1
  • Korul Nuri: olsun gemide yürütebilirsin karadan ama Okumasi heyecan verici sonunda :) 2 0
  • Serkan Basar: nuri :) Yanıtla 2 0
  • side meister optik semih: Ne kadın be halen gündemde yakında çıkar hapishaneden Yanıtla 1 0

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Son Dakika Magazin Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? - Son Dakika
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