Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor

Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba\'nın yerli uyarlaması geliyor

Türkiye'de ilk kez bir Lübnan dizisinin ana akıma uyarlanması için çalışmalar başladı. Al Hayba isimli diziden uyarlanacak olan Alboralarının Hikayesi dizisi Mardin'de çekilecek.

16.07.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir yeni sezon dizileri için yoğun iş temposuna giren Kerem Çatay ve Lale Eren, bu sefer de ilk kez bir Lübnan dizisini ana akıma uyarlamak için kolları sıvadı.

İKİ AİLE FERTLERİNİN HİKAYESİ ANLATILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, birkaç yıldır ertelenen Al Hayba dizisinin yerli uyarlamasının ilk adı "Fırtına" olarak belirlendi. Ancak daha sonra dizinin adı daha sonra Alboralarının Hikayesi olarak kararlaştırıldı. Suriye ile Lübnan sınırında bir köydeki silah kaçakçısı ailenin hikayesini karmaşık bir aşkın ekseninde anlatan dizinin senaryosunu son olarak Ömer'i yazan Gülizar Irmak yazacak. Mardin'de çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturacak. Alboralar ve Baybarslar ailesi fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizinin oyuncu kadrosu ve senaryosu şimdiden merak konusu oldu.

Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor

Türkiye, Mardin, Lübnan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
09:54 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
08:51 Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı
08:34 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:36:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement