Billur Kalkavan'dan endişelendiren sözler: Nefes almakta zorlanıyorum - Son Dakika
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Billur Kalkavan'dan endişelendiren sözler: Nefes almakta zorlanıyorum

01.08.2022 14:31

Akciğer kanseriyle boğuşan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından sevenlerini endişelendiren bir açıklama yaptı. Hastanede tedavi gördüğü sırada zatürreye yakalandığını duyuran Kalkavan, "Nefes almakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı. Zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Kalkavan, kendisini arayanlara geri dönemediği için anlayış beklediğini de söyledi.

Başarılı oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Kemoterapi tedavisi gören Kalkavan, sosyal medya hesabından video yayınlayarak sağlık durumu hakkında konuştu.

"ZATÜRRE OLDUM, NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM"

Hastanede tedavi gördüğü esnada zatürreye yakalandığını söyleyen Kalkavan, 59 yaşındaki Billur Kalkavan, "Epeydir paylaşım yapmadım ve sizler de merak ettiniz. Arayıp yazanlara cevap verecek halim olmadı. Hastanede zatürre oldum ve ciğerimden su alındı. Çok kötü şeyler yaşadım. Tatsız olaylardan bahsetmeyelim. Çok tatsız olaylar yaşadım o yüzden cevap verecek halim olmadı. Tedavilerim çok güzel gidiyor. Bugün çekim yaptık, çok yoruldum tabi. Nefes almakta biraz zorlanıyorum. Kemoterapilerim de güzel gidiyor. Bir şey paylaşamadığım için kusuruma bakmayın çünkü hiç halim olmadı. Merak edenlerden ve diğer tüm herkesten özür diliyorum" dedi.

Zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Kalkavan, kendisini arayanlara geri dönemediği için anlayış beklediğini de sözlerine ekledi.

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, son durumunu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum
Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, son durumunu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum
Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, son durumunu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum
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Billur Kalkavan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Billur Kalkavan'dan endişelendiren sözler: Nefes almakta zorlanıyorum - Son Dakika


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