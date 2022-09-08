Merve Boluğur'dan "Bekaret kemeri asacağım" açıklaması! Nişanlısı neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Merve Boluğur'dan "Bekaret kemeri asacağım" açıklaması! Nişanlısı neye uğradığını şaşırdı

08.09.2022 09:14

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra tuhaf davranışlar sergileyen Merve Boluğur son açıklamasıyla gündem oldu. Müzisyen sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi alan Merve Boluğur, TikTok'ta açtığı yayında, "Bekaret kemeri asacağım" deyince nişanlısının morali bozulduğu görüldü.

2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur aşkı DJ Mert Aydın'da buldu. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Boluğur nişanlısı ise TikTok'ta canlı yayın açtı.

"BEKARET KEMERİ ASACAĞIM"

TikTok fenomeni ile canlı yayında sohbet eden Boluğur, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı. Fenomenin "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" cevabını verdi.

Merve Boluğur'un canlı yayındaki 'Bekaret kemeri asacağım' sözleri nişanlısını utandırdı

BİR SÜRE KONUŞAMADILAR

Ünlü oyuncunun tuhaf cevabından sonra nişanlısı Mert Aydın sessizliğe büründü. Aldığı cevapla neye uğradığını şaşıran fenomen de bir süre konuşamadı. Bu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

Merve Boluğur'un canlı yayındaki 'Bekaret kemeri asacağım' sözleri nişanlısını utandırdı
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Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'dan 'Bekaret kemeri asacağım' açıklaması! Nişanlısı neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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