Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika
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Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu

02.09.2022 22:20

Bir süredir DJ Mert Aydın'la sevgili olan oyuncu Merve Boluğur, evlilik teklifi aldı. Boluğur, teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından "I said yes kocam" notuyla paylaştığı fotoğrafla hayranlarına ilan etti.

Ekranlardan uzak kalmasına rağmen magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı.

"I SAID YES KOCAM"

Sevgilisinin sahilden drone ile gelen yüzükle yaptığı teklife Merve Boluğur ise "Evet" dedi. Boluğur, teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı fotoğrafla hayranlarına duyurdu. Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafa "I said yes kocam" notunu düştü.

Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı

2017'DE BOŞANMIŞTI

Merve Boluğur, 2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girmiş ancak 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı
Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı
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Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika


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