Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kötü haber: Murat Ünalmış koronavirüse yakalandı

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hilal Altınbilek ile başrolü paylaşan ancak sürpriz bir şekilde kadrodan ayrılan Murat Ünalmış koronavirüse yakalandı.

"VARYANT OLDUĞU SÖYLENİYOR, KENDİNİZE DİKKAT EDİN"

40 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Oyuncu paylaşımında "İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK DURUMUMUM İYİYE GİDİYOR"

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ünalmış, "Sevgili dostlar. Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.