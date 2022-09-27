Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi... - Son Dakika
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Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

27.09.2022 14:14
Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak 'Kanunsuz Topraklar' dizisinde de başrol oynayan Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu. İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova'nın ardından Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol oynayan Uğur Güneş yeni sezon için anlaşma yaptı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Güneş bu sezon 'Avcı' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

BİR ASKERE HAYAT VERECEK

Can Emre'nin yöneteceği dizi TRT 1'de seyirciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide Uğur Güneş "Hakan" adlı bir askere hayat verecek.

PARTNERİ BELLİ OLMADI

Güneş'in partneri henüz belli olmadı.

Uçak kazasında ölen Aselsan mühendislerinin de hikayesinin de işleneceği diziyi Diriliş Ertuğrul'u da yazan Atilla Engin kaleme alıyor.

Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

10 Kasım 1987 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2011 yılında 'Yeniden Başla' TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 'Benim İçin Üzülme' dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. 2013'te yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği 'Tamam mıyız?' filminde yer alan Uğur Güneş, aynı yıl 'Şeytan-ı Racim' filminde Emrah karakteri ile başrol oynadı. 2014 yılında yayınlanan 'Urfalıyım Ezelden' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu; 2015 yılında 'Seddülbahar 32. Saat' dizisinde yer aldı.

2015 – 2016 yılında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. 2017 yılında 'İsimsizler' dizisinde canlandırdığı Kaymakam Fatih karakteri ile başrolü üstlendi. Son olarak başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.

Uğur Güneş'in Oynadığı Diziler

Kanunsuz Topraklar/ Davut/2021

Bir Zamanlar Çukurova/ Yılmaz Akkaya/ 2018-2020

İsimsizler/ Kaymakam Fatih/2017

Seddülbahir 32 Saat/ Hüseyin/2016

Diriliş: Ertuğrul/ Tuğtekin/2015 - 2016

Urfalıyam Ezelden/ Çetin/2014

Düşler ve Umutlar/ 2014

Benim İçin Üzülme/ 2013

Yeniden Başla/ 2011

Uğur Güneş'in Oynadığı Filmler

Dumlupınar: Vatan Sağolsun/ 2020

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu/ Cemal Tunalı/ 2019

Tamam Mıyız?/ Serhat/ 2013

Şeytan-ı Racim/ Emrah/ 2013

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi... - Son Dakika

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