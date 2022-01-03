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Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf - Son Dakika

Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf

03.01.2022 22:09

Modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sunucu Bali, Saraçoğlu ve Bilimlier'in yasak aşk iddiası sonrası ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptı. Bali, yaptığı paylaşımda, "Ben kendi sayfamda bahsetmiştim bu yasak aşk skandalından" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Bircan Bali geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Bircan Bali Instagram'ın hikaye kısmından bir arkadaşının kocasıyla ünlü bir kadının yasak aşk yaşadığını söyledi.

ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ancak Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiası gündeme bomba gibi düşünce Bircan Bali açıklama yaptı. Bali açıklamasında "Ben kendi sayfamda bahsetmiştim bu yasak aşk skandalından" dedi. Bali'nin bu sözleri Gülşah Saraçoğlu'na söylediği ortaya çıktı.

"KURBAN GİDECEKSİN"

Deha Bilimlier ise Söylemezsem Olmaz'a bağlanarak "Gökhan Göz ile Gülşah Saraçoğlu'nu ben tanıştırdım" dedi.

Bircan Bali ise bu sözden sonra "İhanetin acısıyla kurban gideceksin. Senin hanımın da Gülşah'ın sürekli gelip seni çekmesinden rahatsız. Bu haberlerin bu şekilde çıkmasını sağlayan taraf senin tarafından değil diğer taraftan çıkıyor bu konu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü öne sürüldü.

"BANA YAPILAN BİR KOMPLO"

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz 2. Sayfa'ya bağlandı. Deha Bilimlier açıklamasında, "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.

"DEHA YILLARDIR HAYATIMIZDA"

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."

DEHA BİLİMLİER KİMİNLE EVLİ?

Deha Bilimlier, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma programıyla şöhrete kavuşmuştu. Şarkıcı Deha Bilimlier, Aslı Bilimlier ile evli ve üç çocuk babası. Aslı Bilimlier'in mesleği ise avukatlık.

Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf
Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf
Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf
Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf
Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf
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Gülşah Saraçoğlu, Bircan Bali, Bomba, Deha, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf - Son Dakika
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