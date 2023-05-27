Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış - Son Dakika
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Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış

Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış

27.05.2023 11:31

Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkilerinden bahsederken partneri Bircan Bali'ye "Ben yatmadım sen yattın... Yatana sormak lazım" diyen Ebru Şancı, yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemişti. Olayın ardından dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bali, Kaygılaroğlu'nun kendi ekiplerine saldırdığını ileri sürerek "Benim ekip arkadaşlarıma saldırmış. Benimle ilgili ileri geri konuşmuş. Şiddet uygulamış, terbiyesizliğin için özür dileyecek misin?" dedi.

Söylemezsem Olmaz programını yorumcularından Ebru Şancı ve Bircan Bali, Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkilerinden konuşurken ilginç bir gafa imza atmıştı. Ebru Şancı ile Bircan Bali arasındaki diyalogda Şancı "Ağırkanlıymış" deyince Bali "Uyuyor muymuş hemen?" demiş Ebru Şancı ise bunun üzerine Bircan Bali'ye "Bilmiyorum ben yatmadım sen yattın... Yatana sormak lazım" demişti. Olayın ardından yanlış anlaşıldığını söyleyen Şancı, özür diledi.

"URAZ KAYGILAROĞLU BENİM HAKKINDA KONUŞUP EKİBE ŞİDDET UYGULAMIŞ"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Bircan Bali, Uraz Kaygılaroğlu'nun yaşanan olayın ardından ekiplerine saldırdığını ileri sürerek, "Daha önce yayınımda da söylediğim gibi ben bu Uraz Kaygılaroğlu denilen oyuncuyu uzaktan bile görmedim. Ebru'nun yanında yaptığı bir dil sürçmesi yüzünden konu buraya geldi. Neyse olay anında da daha sonra da söylediğim gibi kişiyi ömrümde görmedim. Ama şimdi duydum ki benim ekip arkadaşlarıma saldırmış. Benimle ilgili ileri geri konuşmuş. Şiddet uygulamış. Ebru dil sürçmesi için özür dilemişti sen de bu terbiyesizliğin için özür dileyecek misin?" dedi.

Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış
Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış
Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış
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Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış

Uraz Kaygılaroğlu, Bircan Bali, Ebru Şancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış - Son Dakika
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