Bircan Bali'den ortalığı karıştıracak iddia: Uraz Kaygılaroğlu ekip arkadaşlarıma şiddet uygulamış

Söylemezsem Olmaz programını yorumcularından Ebru Şancı ve Bircan Bali, Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkilerinden konuşurken ilginç bir gafa imza atmıştı. Ebru Şancı ile Bircan Bali arasındaki diyalogda Şancı "Ağırkanlıymış" deyince Bali "Uyuyor muymuş hemen?" demiş Ebru Şancı ise bunun üzerine Bircan Bali'ye "Bilmiyorum ben yatmadım sen yattın... Yatana sormak lazım" demişti. Olayın ardından yanlış anlaşıldığını söyleyen Şancı, özür diledi.

"URAZ KAYGILAROĞLU BENİM HAKKINDA KONUŞUP EKİBE ŞİDDET UYGULAMIŞ"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Bircan Bali, Uraz Kaygılaroğlu'nun yaşanan olayın ardından ekiplerine saldırdığını ileri sürerek, "Daha önce yayınımda da söylediğim gibi ben bu Uraz Kaygılaroğlu denilen oyuncuyu uzaktan bile görmedim. Ebru'nun yanında yaptığı bir dil sürçmesi yüzünden konu buraya geldi. Neyse olay anında da daha sonra da söylediğim gibi kişiyi ömrümde görmedim. Ama şimdi duydum ki benim ekip arkadaşlarıma saldırmış. Benimle ilgili ileri geri konuşmuş. Şiddet uygulamış. Ebru dil sürçmesi için özür dilemişti sen de bu terbiyesizliğin için özür dileyecek misin?" dedi.