Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı - Son Dakika

Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı

Son Güncelleme: 02.10.2023 09:23

Kadrosunda Mert Fırat ve Birce Akalay'ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizide Mor ve Ötesi'nin Bir Derdim Var şarkısı kullanılırken yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

İtalyan yapımı 'Oltre La Soglia' (On The Brink) uyarlaması olan ve kadrosunda Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu ile Sennur Nogaylar'ın yer aldığı Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman geldi. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.

ERGENLİK SORUNLARI YAŞAYAN GENÇLERİ ANLATACAK

Ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençler ve ailelerine bir umut ışığı yakmayı hedefleyen dizide, meslektaşlarının hep bir adım önünde olan Doktor Nilüfer Toska'yla (Birce Akalay) beraber cam kırıklarının üzerinde yürürken insan zihninin sırlarını keşfedecek ve hayatta her zaman umudun saklı olduğu anlatılacak. Mesleğini tehlikeye sokacak büyük sırrı Dr. Nilüfer'in peşini bırakmazken tavizsiz Savcı Ömer (Mert Fırat) ile olan çatışması ise büyük bir yangına dönüşecek.

Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı

UZMAN İSİMLER DANIŞMANLIK VERİYOR

Güçlü bir uzman kadroyla ve büyük bir titizlikle hazırlanan medikal dramanın danışmanlığını Uzm. Psk. Esra Altınbilek, Doç. Dr. Elif Erol ve Prof. Dr. Burak Doğangün üstlendi. AyNA yapım imzalı Bir Derdim Var'ın yapımcıları ise Lale Eren ve Kerem Çatay.

Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı

MOR VE ÖTESİ'NDEN BİR İLK

Adını Mor ve Ötesi'nin efsaneleşmiş şarkısı Bir Derdim Var'dan alan dizinin müziklerini Aytekin Ataş yaparken, Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstlenecek. Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin'e, senaryosu Yekta Torun'a ait dizinin senaryo ekibinde Deniz Gürlek de yer alıyor. Bir Derdim Var dizisinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor.

Dizinin genç oyuncuları arasında Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu yer alıyor.

Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı
Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı

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Son Dakika Magazin Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan Bir Derdim Var dizisinden ilk fragman yayınlandı - Son Dakika
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