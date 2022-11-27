Bizimkiler'in efsane oyuncularından Güzin Çorağan yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bizimkiler'in efsane oyuncularından Güzin Çorağan yaşamını yitirdi

27.11.2022 20:26

Bizimkiler dizisinde Davut Usta'nın Alman eşine hayat veren tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti.

TRT'nin doksanlı yıllara damga vuran dizisi Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ZAFER ALGÖZ VERDİ

Acı haberi oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Güzin Çorağan'ı kaybettik arkadaşlar.Allah rahmet eylesin" dedi.

Ünlü oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Dönemin en çok izlenen dizilerinden Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.

1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle sinema dünyasına girdi.

1987'de Selamsız Bandosu, 1988'de Düttürü Dünya, 1989'da Karılar Koğuşu gibi filmlerde rol alan Çorağan, yaekın dönemde Maskeli Beşler ve Hanımın Çiftliği yapımlarında da yer aldı.

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Bizimkiler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bizimkiler'in efsane oyuncularından Güzin Çorağan yaşamını yitirdi - Son Dakika


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