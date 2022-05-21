Bodrum'un Yeni Yıldızı Rammos Hotel Kapılarını Gülşen'le Açtı

Ömer Kumova İnşaat ve Mandalinci Ailesi ortaklığıyla hayata geçirilen Rammos Hotel, görkemli açılış töreniyle yaz sezonuna merhaba dedi. Otelin bünyesinde yer alan Marea Fish Restaurant ve Rios Steak House'un da açılışının gerçekleştiği gece, renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Melike Öcalan'ın sunumuyla gerçekleşen açılışta otelde ve restoranda emeği geçen ortaklardan Ömer Kumova, Bekir ve Hakkı Mandalinci, Sefa Şendil, Ayhan Yüksel, Nihal ve Zuhal Kumova, Basri Kumova'ya Türk müziğinin usta isimlerinden Fatih Erkoç, Bodrum'un simgelerinden olan mandalina ağacından plaketlerini takdim etti.

Rammos Hotel'in beach'inde gerçekleşen açılışta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak Gülşen, Fatih Erkoç, Melike Öcalan ve Ömer-Özlem Kumova 19 Mayıs temalı pastayı hep birlikte keserek, sahneden kutladılar.

Hit olan şarkılarıyla Gülşen, Bodrumlulara eğlence dolu bir akşam yaşattı. Fatih Erkoç da sahneye çıkarak 'Ellerim Bomboş' şarkısını Rammos Hotel misafirleri için söyledi.