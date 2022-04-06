Bomba İddia! Aras Bulut İynemli O İsimle Birlikte... - Son Dakika
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Bomba İddia! Aras Bulut İynemli O İsimle Birlikte...

06.04.2022 18:16
Bomba İddia! Aras Bulut İynemli O İsimle Birlikte...

Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer alacağı 'Atatürk' dizisiyle ilgili flaş 'Emma Watson' iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

14 Haziran'da Türkiye pazarına bomba gibi girmeye hazırlanan Disney Plus'ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli'li Atatürk dizisi geliyor.

EMMA WATSON BOMBASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starların da rol alacağı konuşuluyordu. O isimlerin başında dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson geliyor.

İynemli'nin partnerinin Emma Watson olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

DİZİNİN MÜZİKLERİNİ O YAPACAK

Öte yandan dizinin diğer bir bombası da müziklere imza atacak olan isim… İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak. Alman asıllı Zimmer'in eserleri arasında 1995'te En İyi Film Müziği dalında Akademi Ödülü aldığı Aslan Kral, Karayip Korsanları serisi, Yıldızlararası, Gladyatör, Denizde İsyan, Başlangıç, Dunkirk ve Batman Üçlemesi bulunuyor.

EMMA WATSON KİMDİR?

Emma Charlotte Duerre Watson (d. 15 Nisan 1990, Paris) İngiliz oyuncu, model ve aktivist.

Watson Harry Potter film serisinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle tanındı. 2001'den 2011'e kadar Daniel Radcliffe ve Rupert Grint'le beraber sekiz Harry Potter filminde rol aldı.

2011 yılından 2014 yılına kadar Watson zamanını hem film çalışmaları hem de eğitimine devam ederek sürdürdü, Mayıs 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümününden mezun oldu.

2017 yılında Disney'in 1991 yapımı filminin yeniden uyarlanması olan Güzel ve Çirkin'de Belle'i canlandırdı.

Bomba İddia! Aras Bulut İynemli O İsimle Birlikte...

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Mustafa Kemal Atatürk, Aras Bulut İynemli, Emma Watson, Bomba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bomba İddia! Aras Bulut İynemli O İsimle Birlikte... - Son Dakika


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