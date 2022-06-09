Bomba İddia Sonrası İlk Açıklama Geldi - Son Dakika
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Bomba İddia Sonrası İlk Açıklama Geldi

09.06.2022 12:12
Bomba İddia Sonrası İlk Açıklama Geldi

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un dijital bir platformda yayınlanacak bir sinema filminde başrolleri paylaşacağı iddia edilmişti. İddialar sonrası ilk açıklama Ayça Ayşin Turan'dan geldi. İşte detaylar...

Ada Masalı dizisinde tanıştığı Alp Navruz ile aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un dijital bir platformda yayınlanacak bir sinema filminde başrolleri paylaşacağı iddia edildi.

Ağustos ayında başlayacak yapımda oyuncuların rekor fiyata imza attıkları konuşuluyor.

"HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Basına yansıyan bu iddia sonrası ilk açıklama Ayça Ayşin Turan'dan geldi. Katıldığı bir etkinlikte konuşan güzel oyuncu, "Çıkan haberleri gördüm. Okuduğum bir projeydi ama şu an netleşen bir şey yok" açıklamasını yaptı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

Ayça Ayşin Turan bir süredir partneri Alp Navruz ile aşk yaşıyor.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır. Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.

Bomba İddia Sonrası İlk Açıklama Geldi
Bomba İddia Sonrası İlk Açıklama Geldi
Bomba İddia Sonrası İlk Açıklama Geldi

YORUMLAR
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12 Punto 2022, 19-26 Haziran'da düzenlenecek 12 Punto 2022, 19-26 Haziran'da düzenlenecek
Kaynak: Snob Magazin

Ayça Ayşin Turan, Murat Boz, İstanbul, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba İddia Sonrası İlk Açıklama Geldi - Son Dakika

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