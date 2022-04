Boran Kuzum Ünlü Markanın Yüzü Oldu - Son Dakika

Levi's®, ikonik Original 501® Jean'in Türkiye'deki yüzü, başarılı oyuncu Boran Kuzum'un katılımı ile 17 Mart akşamı Wu Bomonti'de eğlence dolu bir geceye ev sahipliği yaptı.

Boran Kuzum'un 501® kutlamasına özel seçkisinin tanıtıldığı geceye aralarında Büşra Pekin, Bedirhan Soral, Dilara Aksuyürek, Aslıhan Malbora, Eylül Su Sapan, Melikşah Altuntaş, Doğaç Yıldız, Mina Ceran' nın olduğu isimler katıldı. DJ Berk Büyükakın ise setleriyle geceye renk kattı. Levi's® gelecek sene, uzun tarihinin simgesi haline gelmiş 501® jean modelinin 150. yıldönümünü dünya çapında kutlamaya hazırlanırken, bu projenin Türkiye kısmında ikonik marka Orijinal 501®'i kutlamak için başarılı oyuncu Boran Kuzum ile bir araya geldi. Boran Kuzum'un 501® kutlamasına özel seçkisi sezon boyunca mağazalarda ve levis.com.tr'de yer alacak.

Levi Strauss & Co. Hakkında:

Dünyanın en büyük markalı giyim şirketleri arasında yer alan Levi Strauss & Co., jean alanında global bir liderdir. Şirket, kadın, erkek ve çocuklar için Levi's®, Dockers®, Signature by Levi Strauss & Co.™, Denizen® ve ?and Beyond Yoga® markaları altında jean, spor giyim ve aksesuarlar tasarlayıp pazarlamaktadır. Şirketin ürünleri, dünya çapında zincir ve çok katlı mağazalar, online mağazalar ve yaklaşık 3.100 perakende ve shop-in-shop mağaza ile 110'dan fazla ülkeyi kapsayan küresel ayak izine sahip bir dağıtım ağında satılmaktadır. Levi Strauss & Co.,2021 yılında 5,8 milyar $ net ciro açıklamıştır.