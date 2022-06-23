Boşanacaklarını Açıklamışlardı... Sürpriz Gelişme! - Son Dakika
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Boşanacaklarını Açıklamışlardı... Sürpriz Gelişme!

23.06.2022 01:21
Boşanacaklarını Açıklamışlardı... Sürpriz Gelişme!

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Esin Çepni'den boşanma kararı almıştı. Çift, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Bilal Hancı'nın yeni açıklamaları kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, geçtiğimiz yıl Esin Çepni ile evlenmişti. Uzun zamandır aralarındaki sorunları aşamaya çalışan ikili 'dostluk' mesajı vererek boşanacaklarını duyurdu.

"HER ZAMAN KALBİMDE KALACAKSIN"

Bilal Hancı yaptığı açıklamada, "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz.

Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler her zaman kalbimde kalacaksın." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM!"

Esin Çepni ise, "Kararı almak kadar açıklamak da zormuş meğerse. Ne kadar yazıp sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik.

Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim." açıklamasını yaptı.

"KAÇIYOR GİBİ OLDUK..."

Boşanma kararı sonrası Bilal Hancı ve Esin Çepni çifti, önceki gece Bebek'te görüntülendi.

Muhabirleri görünce birbirinden kaçan Bilal Hancı ve Esin Çepni, "Böyle kaçıyor gibi olduk ama niye kaçıyoruz bilmiyorum." açıklamasını yaptılar.

"DOSTÇA DONDURMA YEMEYE GELDİK"

Bilal Hancı, sosyal medyadan yaptıkları ayrılık açıklaması ile alakalı gelen soruya, "O öylesine yaptığımız bir açıklama değil, dost kalacağımızı söylemiştik. Şimdi de arkadaşça dondurma yemeye geldik." yanıtını verdi.

Ardından "Sevgi devam ediyor mu?" sorusuna "Süt biter, yemek biter ama sevgi bitmez." cevabını vererek şaşırttı.

Boşanacaklarını Açıklamışlardı... Sürpriz Gelişme!

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 Trabzon doğumludur. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Bilal Hancı, yayınladığı videolar ve canlı yayınlar ile fenomen isimler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte videolar paylaştıkları Kafalar kanalının da kurucusudur. Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile tanıştıktan sonra, 26 Aralık 2014 tarihinde Youtube'da Kafalar kanalı açılmıştır.

BİLAL HANCI EVLİ Mİ?

Bilal Hancı, 24 Temmuz 2021'de Esin Çepni ile evlendi. Hancı, 15 Haziran 2022'de eşinden boşanacağını duyurdu.

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Kaynak: Snob Magazin

Bilal Hancı, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanacaklarını Açıklamışlardı... Sürpriz Gelişme! - Son Dakika

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