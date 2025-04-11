Boykota destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen isimler belli oldu - Son Dakika
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Boykota destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen isimler belli oldu

Boykota destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu\'nun yerine gelen isimler belli oldu

CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki işine son verilen oyuncu Aybüke Pusat'a destek mesajı paylaşan 'Muhabir' dizisinin başrol oyuncuları Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu, dizinin oyuncu kadrosundan çıkarılmıştı. İki ismin yerine gelecek yeni oyuncular belli oldu.

11.04.2025 11:47
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik boykot çağrısı yaptı. Çağrıya TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan Pusat, tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı. TRT ise, Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı.

'MUHABİR DİZİSİNİN KADROSUNA İKİ YENİ İSİM KATILDI'

Pusat'a destek veren Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu rol aldıkları Muhabir dizisinden çıkarılmıştı. TRT bu iki isim yerine diziye yeni isimlerle anlaşma sağladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç'ın hayat verdiğimuhabir Uğur rolüne Mekin Sezer hayat verecek.

Boykot çağrısına destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

Bir kanalda yaşanan olayların anlatılacağı dizinin editör Duygu Bilgin'i için de Ilgaz Kaya'yla anlaşma sağlandı.

Boykota destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen isimler belli oldu
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Son Dakika Magazin Boykota destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen isimler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Fırat Duran:
    Yahu çok uzattınız. Bıraksaydınız çalışsaydılar, çalışmaya devam etseydiler ki hatalarını anlasaydılar. Yazık günah, 1 hata ile bütün şeyleri silmek hoş değil. Adam öldürmediler sonuçta. 6 37 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Çok saçma TRT devlet kanalı olmaktan çıktı AKP nin yayın organı oldu. İşin kötü tarafı millet den alıyor parayı milletin parasıyla iktidara yalakalık yapıyor. Kızılay gibi olsun bağış yapmak isteyen yapsın yapmayan yapmasın TRT de öyle değilki durum mecbursun her türlü alıyor senden yok bandrol ücreti yok katkı payı adı altında bir nevi gasp başka bir şey değil. Adam ol TRT benim paramla yalakalık yapma. 14 28 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Bu ülke bitti artık ülkeyi yönetenler ki halkına zor kullanıp tehdit etsin ne beklersin artık 9 23 Yanıtla
  • Hakan1421:
    hırsıza destek verecek kadar acizsiniz, bir siz akıllısınız yani, gündeme gelip ünlü olmak için yapılan ucuz bir hareket, nasılsa bunları dikkate alan ahmaklar var 20 11 Yanıtla
  • ispir225:
    İsabetli olmuş 12 9 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Türk insanı makam ve mevkisinin konfor alanını hissettirmekten büyük haz duyar..O yüzden kudretini her zaman kendi altındaki seviyede bireyler üzerinde hunharca uygular..Peki ya gücü yetmedikleri milyonlar? Onlar umurlarında değildir..Az kaldı,sabır.. 8 7 Yanıtla
  • 367236:
    bu dünya firavuna kalmadı kimseye de kalmayacak 8 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Fırat Duran ,hata olan ne?Hata olan TRT akp nin arka bahçesi değil...Bu milletin tamamının televizyonu olduğunu unutarak siyasi kararla işlerinden edenlerindir,hata...Orta da bir hata varsa... 7 6 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Hakan1421... Hırsıza destek verenler demişsin sanki hangi ülkede yaşıyorsun arkadaşım belli ki sadece yancı kanalları izleyerek gündemi takip ediyorsun. Hırsız kim yada kimler iyi bak öğren her şey gözlerinizin önünde olup biterken ısrarla kör olmayı tercih etmeniz çok ilginç. 128 milyar dolar nerede ne oldu ayakkabı kutularında çıkan milyon dolarlar nerden geldi pandemi zamanı kendi şirketinden bakanlığına satış yapan bakan neden ceza almadı say say bitmez. Hırsız arıyorsan çok uzağında değiller peşinden koştukların. Gerçekler her zaman acıdır arkadaşım. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    trt zaten izlemiyorum sorun değil 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Boykota destek veren Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen isimler belli oldu - Son Dakika
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