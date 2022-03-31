Böyle Yakalandılar! Annesinden Flaş Hamle Geldi - Son Dakika
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Böyle Yakalandılar! Annesinden Flaş Hamle Geldi

31.03.2022 19:04
Böyle Yakalandılar! Annesinden Flaş Hamle Geldi

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da yapılan Dila Tarkan'ın düğününde samimiyetleri ifşa olan Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı çifti, bu kez İstanbul'da gecelerinde görüntülendi. Bu ilişkiye karşı çıkan Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan da flaş hamle geldi. İşte detaylar...

Aşk yaşadıkları iddia edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı, dün akşam İstanbul'da bir mekanın kapısında tv100 kamerasına takıldı.

ARKADAŞ OLDUKLARINI VURGULADI

İkili bir süre kapıda sohbet etti. Şeyma Subaşı'nın Sabancı'yla değil başka bir arkadaşıyla ayrılması dikkat çekti.

Subaşı, Hakan Sabancı ile sadece arkadaş olduklarını vurguladı.

'KREDİ KARTINA EL KOYDU' İDDİASI

Öte yandan Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı'nın yakınlaşması Arzu Sabancı'yı kızdırdı.

Takvim'de yer alan habere göre; Oğlunun Şeyma Subaşı ile yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancı, genç sosyetik adamın limitsiz kredi kartına el koydu.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

Böyle Yakalandılar! Annesinden Flaş Hamle Geldi
Böyle Yakalandılar! Annesinden Flaş Hamle Geldi
Böyle Yakalandılar! Annesinden Flaş Hamle Geldi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Böyle Yakalandılar! Annesinden Flaş Hamle Geldi - Son Dakika


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