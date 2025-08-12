Brad Pitt\'in evine giren 4 hırsız yakalandı

Hollywood yıldızı Brad Pitt'in Los Angeles'taki milyon dolarlık malikanesi, geçtiğimiz haziran ayında zengin mahalleleri hedef alan hırsızlık çetesinin son adresi oldu. Los Angeles polisi, düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

ÜNLÜ OYUNCU EVDE YOKTU

Los Angeles Times'ın haberine göre, hırsızlık çetesi Los Feliz bölgesindeki lüks evleri hedef alıyordu. Pitt'in yaklaşık 5,5 milyon dolar değerindeki malikanesi de 25 Haziran gecesi soyuldu. O sırada 61 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, yeni filmi F1'in tanıtım çalışmaları için şehir dışındaydı.

GÜVENLİK ÇİTİ AŞILDI, ÖN PENCEREDEN GİRDİLER

Polis raporuna göre en az üç kişi güvenlik çitini aşarak eve girdi. Ön pencereden içeri giren hırsızlar, evi didik didik arayarak değerli eşyaları çaldı ve ortalığı dağıttı. Yetkililer, tam olarak hangi eşyaların çalındığını açıklamadı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA EVİ VAR

Pitt'in "Steel House" (Çelik Ev) olarak bilinen bu evi, ünlü oyuncunun dünya genelinde sahip olduğu birçok mülkten yalnızca biri. Polis, aynı çetenin Los Angeles'ın diğer zengin bölgelerinde de hırsızlık yaptığı şüphesi üzerinde duruyor.