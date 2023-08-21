Britney Spears, Sam Asghari ile boşanma kararı aldıktan sonra cesur paylaşımlar yaptı - Son Dakika

Britney Spears, Sam Asghari ile boşanma kararı aldıktan sonra cesur paylaşımlar yaptı

Son Güncelleme: 21.08.2023 10:47

Britney Spears ve Sam Asghari, 5 yıl süren ilişkilerinin ardından boşanma kararı aldı. Ayrılık kararının ardından Spears, üstsüz şekilde yatakta olduğu anları ve bir erkeğe bacağını yalattığı bir videoyu yayınladı. Ayrıca şarkıcı, 'Favori çocuklarımı davet ettim ve bütün gece oynadım' dedi.

5 yıl aşk yaşayan Britney Spears ile Sam Asghari 14 ay önce nikah masasına oturdu. Evliliklerindeki krizi aşamayan çift boşanma kararı aldı. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Spears, ayrılık kararının ardından önce üstsüz şekilde yatakta olduğu anları sonra da bir erkeğe bacağını yalattığı bir videoyu yayınladı.

"FAVORİ ÇOCUKLARIMLA BÜTÜN GECE OYNADIM"

Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Britney Spears, adeta boşanma partisi verdi. Yatakta üstsüz şekilde çektiği bir videoyu yayınlayan şarkıcı daha sonra "Favori erkek" diye tanımladığı 6 erkekle bir araya geldi. Spears, önce genç bir erkeğe bacağını yalattı sonra da onların kucağında poz verdi. O anları 42 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Favori çocuklarımı davet ettim ve bütün gece oynadım" dedi.

Sam Asghari ile ayrılık kararı alan Britney Spears adeta boşanma partisi verdi
Sam Asghari ile ayrılık kararı alan Britney Spears adeta boşanma partisi verdi
Sam Asghari ile ayrılık kararı alan Britney Spears adeta boşanma partisi verdi
Britney Spears ve Sam Asghari

Britney Spears, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Britney Spears, Sam Asghari ile boşanma kararı aldıktan sonra cesur paylaşımlar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Britney Spears, Sam Asghari ile boşanma kararı aldıktan sonra cesur paylaşımlar yaptı
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SON DAKİKA: Britney Spears, Sam Asghari ile boşanma kararı aldıktan sonra cesur paylaşımlar yaptı - Son Dakika
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