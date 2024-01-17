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BTP'nin İstanbul Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu - Son Dakika
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BTP'nin İstanbul Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), İstanbul Kadıköy adayını belirledi. Tecrübeli gazeteci Nurcan Sabur, BTP'nin Kadıköy adayı olarak açıklandı. BTP Lideri Hüseyin Baş, Sabur'un adaylığını duyurarak başarılar diledi. Sabur ise Atatürkçü ve çağdaş Kadıköy'e Gazi Mustafa Kemal'i yeniden hatırlatacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Nurcan Sabur, 2018 yılında BTP'ye katılmış ve parti rozetini merhum Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş tarafından takılmıştı.

BTP\'nin İstanbul Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu
17.01.2024 - 00:29,
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Kimi seçim bölgelerinde adayları daha önceden belirlenen ve sahada çalışmalara başlayan BTP'nin İstanbul Kadıköy adayı da belli oldu.

BTP'nin İstanbul Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu

Tecrübeli gazeteci Nurcan Sabur, BTP'nin Kadıköy adayı oldu.

BTP Lideri Hüseyin Baş, Sabur'un adaylığını, "Duayen gazeteci, Atatürk sevdalısı, Kadıköy aşığı Nurcan Sabur Kadıköy Belediye Başkan Adayımız olmuştur. Kadıköy'ümüze hayırlı olsun. Kendisine başarılar dilerim." notuyla paylaştı.

BTP'nin İstanbul Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu

"Mustafa Kemal'i yeniden hatırlatacağım için çok heyecanlıyım"

Adaylığı ilan edilen Nurcan Sabur ise kendisine verilen görev için BTP Lideri Baş'a teşekkür etti.

Sabur, Hüseyin Baş'ın paylaşımın alıntılayarak, "Atatürkçü ve çağdaş Kadıköy'e Gazi Mustafa Kemal'i yeniden hatırlatacağım için çok heyecanlıyım... Allah tüm Bağımsız Türkiye Partisi sevdalılarını utandırmasın..." dedi.

BTP'nin İstanbul Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu

Nurcan Sabur 2018 yılında BTP'ye katılmış ve parti rozetini merhum Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş takmıştı.

BTP'nin İstanbul Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu

Sabur, BTP'ye katılma gerekçesini ise, "Şu ana kadar birçok toplantıya katıldım. Ama bugün buraya farklı bir heyecanla geldim. Hayatımda çok Atatürk kitabı okudum lakin 'Hoşgeldin Atatürk' beni derinden etkiledi.

Atatürk ne kadar dindarmış bu kitapla öğrendim. Şu anda Nutuk ve 'Hoş geldin Atatürk' eseri başucumdadır." sözleri ile açıklamıştı.

BTP'nin İstanbul Kadıköy adayı Nurcan Sabur oldu

Kaynak: Magazinkolik
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