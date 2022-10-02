Merve Boluğur nikah masasına oturmasına saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi - Son Dakika
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Merve Boluğur nikah masasına oturmasına saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi

02.10.2022 15:19

Müzisyen Mert Aydın ile nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu Merve Boluğur, nikah masasına oturmadan sosyal medyada soy ismi değişikliğini gerçekleştirdi.

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, bir süredir DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden gelen evlilik teklifini kabul eden Boluğur, bu akşam dünyaevine girecek.

NİKAHI BEKLEYEMEDİ

Sosyal medya hesabından sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun son hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Boluğur, sürekli "kocam" diye seslendiği sevgilisiyle nikah masasına oturmadan profiline eşinin soyadını ekledi.

Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi
Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi
Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi
Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi
Merve Boluğur sabırsız çıktı! Nikaha saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi
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Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur nikah masasına oturmasına saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Boluğur nikah masasına oturmasına saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi - Son Dakika
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