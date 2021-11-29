Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay'ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır. Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız'ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur…

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 4. Bölümünde; İrfan Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir. Kartal'ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal'ın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar. Efe'nin verdiği sözü tutmaması Leyla'nın öfkesini kabartır ve Efe'yle yüzleşmesine neden olur. Kartal ise Efe'nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe'ye karşı hamle yapar. Eli kolu Kartal'ın bir hamlesiyle bağlanan Efe, Kartal'a rağmen ya da Kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.