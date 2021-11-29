Üye Girişi
Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası - Son Dakika

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası

29.11.2021 14:54

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinin fragmanları yayınlandı. Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin yeni bölümünde neler olacağını haberimizden takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası

Çağatay'ın mahkemede yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır. Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız'ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur…

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası

Üç Kuruş 4. Bölümünde; İrfan Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir. Kartal'ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal'ın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar. Efe'nin verdiği sözü tutmaması Leyla'nın öfkesini kabartır ve Efe'yle yüzleşmesine neden olur. Kartal ise Efe'nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe'ye karşı hamle yapar. Eli kolu Kartal'ın bir hamlesiyle bağlanan Efe, Kartal'a rağmen ya da Kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası

Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası

Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası, Yasak Elma, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu 15:32 Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! 15:21 Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır 13:39 Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a 13:24 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! 28 yaşındaki gençten muhteşem buluş! Akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 12:37 28 yaşındaki gençten muhteşem buluş! Akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi

Son Dakika Haberleri
15:31 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
15:30 Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım
14:54 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası
14:52 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu
14:50 Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı
14:50 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı!
14:48 İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı
14:46 Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!
14:41 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
14:39 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım         
15:31
Lodos önüne geleni yıkıp geçiyor! Saat kulesinin devrilme anı kameralarda Lodos önüne geleni yıkıp geçiyor! Saat kulesinin devrilme anı kameralarda         
14:54
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
14:25
Mavi Marmara gemisi icradan 4 milyon 853 bin liraya satıldı Mavi Marmara gemisi icradan 4 milyon 853 bin liraya satıldı         
13:57
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı         
13:23
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 15:37:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement