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Bu Memleket Bizim... '100. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ'NE DEĞER BULUNDU! - Son Dakika
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Bu Memleket Bizim... '100. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ'NE DEĞER BULUNDU!

48 yıl boyunca oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız verilen İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, 11 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Büyük Kulüp Derneği’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Bu Memleket Bizim... \'100. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ\'NE DEĞER BULUNDU!
12.12.2023 - 23:22,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Bu Memleket Bizim" oyunuyla Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Ahmet Duman ve Seda Demirel'den oluşan "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu"; 2022-2023 tiyatro sezonunda gerçekleştirilen performanslar arasından yaptığı değerlendirmeler sonucu, ödül alacak kurum ve kişileri belirledi.

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Sahnelenen yüzlerce oyun ve performans arasından Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülü yönetmenliğini Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir'in yaptığı "Bu Memleket Bizim" oyunuyla İBB Şehir Tiyatroları'na verildi.

Ödülü İBB Şehir Tiyatroları adına Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem, Başdramaturg Dilek Tekintaş ve Yönetmen Yıldırım Fikret Urağ aldı.

Ödül töreninde söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:

"Seçici kurula çok teşekkür ediyorum.

Kuruluşuna tanıklık ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını nasıl kutlayacağımıza dair çeşitli toplantılar yaptık. Dramaturji birimi yazılı metinlerden faydalanarak kuruluş tarihimizi anlatabileceğimiz fikriyle geldi. Dramaturglarımız bu sanat eserleri içinden seçilen metinleri taradılar ve bir kolaj metin oluşturdular.

Daha sonra bu metin 4 yönetmenimize teslim edildi. Yönetmenlerimiz Nazım Hikmet Ran'ın Kuva-yi Milliye Destanı'nı temel alarak 3 korodan oluşan 350 kişinin oynayacağı yeni bir metin oluşturdular.

Yönetmenlerimiz bu metni büyük bir emekle ve yaratıcılıklarıyla sahneye taşıdılar. Oyuncularımız, 4 yönetmenle çalışarak görkemli bir eser ortaya çıkardılar. Sahnede Şehir Tiyatrosu'nun bütün çalışanlarının yer aldığı, oyuncusundan teknik ekibine, büro personelinden yer göstericisine herkesin emek verdiği "Bu Memleket Bizim" adlı eser ortaya çıktı. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ödülü almak bizim için çok büyük bir onur" dedi.

"Bu Memleket Bizim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Cumhuriyetimizin 100. yılını

16 Eylül, 17 Eylül 2023 tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği "Bu Memleket Bizim" isimli oyunla kutladı.

Şehir Tiyatroları'nın 300'ün üzerinde oyuncusunun, 20 kişilik dans ekibinin, Şehir Tiyatrosu Orkestrası'nın sahnede olduğu oyunda, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce seyircimiz, Milli Mücadele döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dek süren Türk tarihine tanıklık ettiler.

Oyun, yüzde 99 doluluk oranıyla 10.000 kişiye ulaştı.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Bu Memleket Bizim... '100. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ'NE DEĞER BULUNDU! - Son Dakika
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