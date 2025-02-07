\'Buffy the Vampire Slayer\' 22 Yıl Aradan Sonra Geri Dönüyor

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1997-2003 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'Buffy the Vampire Slayer' dizisi, 22 yıl aradan sonra geri dönüyor.

Yayınlandığı dönem geniş hayran kitlesine sahip olan 'Buffy the Vampire Slayer' dizisi Sarah Michelle Gellar'ın canlandırdığı ikonik 'Buffy Summers' rolüyle geri dönüyor. Sarah Michelle Gellar dizinin geri dönüşüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayranları her zaman dinledim 'Buffy'yi ve onun dünyasını yeniden ziyaret etme isteğinizi duydum, ancak bunu doğru yapacağımızdan emin olmadan yapabileceğim bir şey değildi. Bu uzun bir süreç oldu ve henüz bitmedi. Size söz veriyorum, bu diziyi sadece doğru yapabileceğimizi bilirsek yapacağız. Bunu istemekten vazgeçmeyen tüm hayranlara teşekkür ederim. Bu sizin için olacak" ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü yönetmen Chloe Zhao, dizinin pilot bölümünü çekecek. Senaryoyu ise Nora ve Lilla Zuckerman kaleme alacak.