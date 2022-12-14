Canlı yayında Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil, hastanelik oldu

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Seren Serengil, bugünkü canlı yayında birbirine girdi. Programın ortasında fenalaşarak yayından ayrılan Serengil, hastanelik oldu.

CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

Amerika'dan döndükten sonra canlı yayına çıkan Seren Serengil, programın açılışını yaparken "Ben yokken yeterince programda halay çekiyorsunuz" diyerek partneri Bircan Bali ve Arto'ya gönderme yaptı. Serengil'in tepkisine sinirlenen Bali ise "Sen varken de dert çekiyoruz" ifadelerini kullanınca tansiyon yükseldi. Sözünün kesilmesine tepki gösteren Serengil, Sözümü kesme, ben konuşuyorum. Sözümü lütfen kesme" ifadelerini kullandı. Serengil'in kendisiyle emir kipiyle konuşmasına tahammül edemeyen Bircan Bali, "Efendim? Ben de konuşuyorum şu an. Lütfenli konuşuyorsak iyi olur emir kiplerini bırakalım onlar Amerika'da kaldı" diyerek sert çıkıştı.

SEREN SERENGİL HASTANELİK OLDU

Programın ortasında fenalaşan Seren Serengil hastanelik oldu. Yayından erken çıkmak zorunda kalan Serengil'in son durumunu ise uzun zamandır aşk yaşadığı Mustafa Tohma Rahman paylaştı. Serengil'in müşahede altına alındığını söyleyen Tohma, "Yüksek tansiyon ve çene kitlenmesi oldu. Müşahede altına alındı, başka hastaneye sevk edildi. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.