Buharkent'te 18. Taze İncir Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Buharkent'te 18. Taze İncir Festivali Coşkuyla Başladı

Buharkent\'te 18. Taze İncir Festivali Coşkuyla Başladı
08.08.2025 19:59  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. 3 gün sürecek festival, konserlerden yarışmalara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. 3 gün sürecek olan festival konserlerden yarışmalara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Taze inciriyle ün kazanan Aydın'ın Buharkent ilçesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da incir hasadının bereketini ve ilçenin kültürel zenginliğini bir arada yaşıyor. Üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği taze incirlerin tanıtımına katkı sunmak ve ilçeyi tanıtmak adına düzenlenen festival kortej yürüyüşü ile başladı. Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Bülent Kent, AK Parti Aydın Milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, İlçe başkanları, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı iş birliğinde 3 gün sürecek olan festivalde, ilçeye kazandırılan yatırımlar da bir yandan açılırken öte yandan da konserler, yöresel tatlar ve kültürel etkinliklerle dolu yoğun bir program ziyaretçilerle buluşacak.

İlçenin vizyon projesi açıldı

Bölgenin en modern Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otoparkı ile Muratdağı 2. Etap Güneş Enerjisi Santrali için düzenlenen toplu açılış töreni ise büyük bir gururla gerçekleştirildi.

"Buharkent'in değişen yüzüne de tanıklık ediyorsunuz"

Açılışta konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tüm davetlilerin aynı zamanda Buharkent'in değişen yüzüne de tanıklık ettiklerini ifade ederek: "Bereketli topraklarımızda yetişen eşsiz taze incirimizin ve ilçemizin kültürel zenginliklerinin tanıtımı amacıyla bu yıl 18'incisini düzenlediğimiz festivalimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyduk. Sadece Buharkentliler değil, çevre il ve ilçelerden tüm vatandaşlarımızın kültür, sanat, müzik ve yöresel lezzetlerle dolu bu özel günlerde Buharkent'in değişen yüzüne tanıklık etmesini diliyorum" dedi.

Yatırımlardan söz etti

Başkan Erol, göreve geldiklerinden bu yana Aydın'da en fazla yatırıma öncülük yapan ilçe olma özelliği taşıdıklarını da ifade ederek ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

"Aydın incir üretiminde dünyada en iyi yerdedir"

Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Aydın incir üretiminde dünyada en iyi yerde ve Aydınımızın simgesi haline gelmiştir. Bugün de burada taze incirimizin tanıtımı için yapılan festivaldeyiz. Türkiye, incir üretimiyle dünyada 1. sıradadır. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 587 bin dekar alanda 375 bin ton yaş incir üretimi gerçekleşmiştir. İlimiz de ise 387 bin dekar alandan 210 bin ton ürün elde edilmiştir. İlimiz, yaş incir özelinde ülke ağaç varlığının yüzde 59'una, toplu meyvelik alanın ise yüzde 66'sına sahiptir. Ülke üretimine verdiği katkı ise yüzde 56'dır. İlimiz, incir üretimiyle ülke sıralamasında 1. konumdadır. İlimizdeki incir alanlarının yaklaşık yüzde 22'inde organik olarak incir üretimi yapılmaktadır. 'Aydın İnciri' Avrupa Birliği Tescilli Coğrafi İşarete sahiptir. Sarılop çeşidimiz, büyük oranda kurutmalığa ayrılmaktadır. Kuru incir, önemli bir ihracat ürünümüzdür. Geçtiğimiz yıl zirai karantina kontrolleri sonucu ihracatına izin verilen kuru incir miktarı 45 bin 372 ton, yaş incir miktarı ise 437 tondur" dedi.

Konuşmaların ardından en iyi taze incir yetiştiricilerine ödülleri takdim edildi. Mehter ve zeybek gösterilerinin ardından pazaryeri gezildi.

İntizar konser verecek

9 Ağustos Cumartesi günü yüzme havuzunda düzenlenecek yüzme ve su topu yarışmaları ile başlayacak etkinlikler, incir tatlısı yarışması ile devam edecek. Gecede ise Popstar yarışmasından tanınan Harun ve Belgin Gölcük sahne alacak, ardından saat 22.00'de İntizar konser verecek.

Festivalin son günü olan 10 Ağustos Pazar sabahı saat 09.00'da Yukarı Gelenbe atış alanında atıcılık yarışması düzenlenecek. Akşam programında ise Ferudun Başaran, Başak Akıncı ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun sahne alacağı konserlerin ardından saat 22.00'de ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir müzikseverlerle buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Magazin Buharkent'te 18. Taze İncir Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi

18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
01:10
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
00:34
Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi’yi çok övdü
Ole Gunnar Solskjaer: Ruud van Nistelrooy, Ndidi'yi çok övdü
00:26
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
00:22
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
00:09
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
00:08
’’Bizim evimiz Süper Lig’dir’’ diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
''Bizim evimiz Süper Lig'dir'' diyerek gözünü şampiyonluğa dikti
23:59
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham’dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
Beşiktaş'ın yıldızı Tammy Abraham'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı
23:47
Yılın futbolcusuna verilen ’’Altın Top’’ ödülü için adaylar açıklandı
Yılın futbolcusuna verilen ''Altın Top'' ödülü için adaylar açıklandı
23:44
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
23:36
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 20:02:24. #7.12#
SON DAKİKA: Buharkent'te 18. Taze İncir Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.