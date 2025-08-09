Buharkent'te 18. Taze İncir Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Buharkent'te 18. Taze İncir Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Buharkent\'te 18. Taze İncir Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı
09.08.2025 16:52  Güncelleme: 17:03
Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali'nin açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı. Davetlilere bir ton taze incir dağıtılırken, ünlü Profesör Canan Karatay'a da incir tadım daveti yapıldı. Festival, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler kapsamında davetlilere bir ton taze incir dağıtıldı. Buharkentli bir kadın ünlü Profesör Canan Karatay'a incir tadım davetinde bulundu.

Taze incirin başkenti olarak bilinen Aydın'ın Buharkent ilçesinde festival coşkusu sürüyor. Dün gerçekleştirilen festival açılışına Aydın Valisi Yakup Canbolat, Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın Milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü ve çok sayıda vatandaş katılmıştı. Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı iş birliğinde 3 gün sürecek olan festivalde, ilçeye kazandırılan yatırımlar da bir yandan açılışları yapılırken öte yandan etkinlikler devam etti.

Karatay'a incir tadım daveti

İlk günün akşam saatlerinde Buharkent Belediyesi tarafından geleneksel halde her festivalde gerçekleştirdiği incir dağıtımı yine büyük ilgi gördü. İncirin anavatanında olmalarına rağmen dağıtılan incirlerden hem tatmak hem de Belediye Başkanı Mehmet Erol'a selam vermek isteyen Buharkentliler standa akın etti. Başkan Erol ile sohbet ederek festival ve hizmetleri için teşekkür eden vatandaşlar öte yandan ünlü Profesör Canan Karatay'a incir tadım davetinde bulundu. Bir dönem kuru incir ile ilgili yaşanan polemiği hatırlatan bir vatandaş: "Buharkent'te yaşıyorum. Bizim incirimiz dünyada bir numara. İncirimizi çok seviyoruz. Ben buradan ünlü Profesör Canan Karatay'a incir tadım davetinde bulunuyorum. Sayın Karatay Buharkentimize gelsin, bizim misafirimiz olsun, incirimizden tatsın ve yorumlasın" dedi.

"Buharkent taze incirin başkentidir"

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, her yıl geleneksel halde taze incir ikramında bulunduklarını ifade ederek: "Bu sene de meşhur taze incirimizden yine festivale katılan konuklarımıza yaklaşık bir ton taze incir ikramında bulunduk. Bilindiği gibi dünyada erkenciliği ve toptan ticaretinin yapıldığı tek yer olan Buharkent taze incirin başkentidir. Sarı Lop cinsi taze incirlerimizle biz bir markayız" dedi.

Gece ise ünlü sunucu Sevtuğ'un sunumunda NAZOT Orkestrası, Esra Sezer, Aden ve Uğur Işılak sahne alarak Buharkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin bu geceki bölümünde İntizar sahne alacak

9 Ağustos Cumartesi günü yüzme havuzunda düzenlenecek yüzme ve su topu yarışmaları ile başlayacak etkinlikler, incir tatlısı yarışması ile devam edecek. Gecede ise Popstar yarışmasından tanınan Harun ve Belgin Gölcük sahne alacak, ardından saat 22.00'de İntizar konser verecek.

Tuğçe Kandemir müzikseverlerle buluşacak

Festivalin son günü olan 10 Ağustos Pazar sabahı saat 09.00'da Yukarı Gelenbe atış alanında atıcılık yarışması düzenlenecek. Akşam programında ise Ferudun Başaran, Başak Akıncı ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu'nun sahne alacağı konserlerin ardından saat 22.00'de ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir müzikseverlerle buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Canan Karatay, Kültür Sanat, Gastronomi, Buharkent, Etkinlik, Festival, Karatay, Magazin, Kültür, Sanat, Yaşam, Tarım, Son Dakika

