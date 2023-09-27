Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek - Son Dakika

Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek

Son Güncelleme: 27.09.2023 12:43

Güzelleşmek için birçok yöntem deneyen ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Buket Aydın, bu sefer de yüzüne bebeklerin kordon kanından elde edilen bir kök hücre enjekte ettirecek.

Özel hayatı ve kariyeriyle gündemden düşmeyen Buket Aydın, yıllar içindeki değişimiyle de konuşulan isimler arasında. 38 yaşındaki sunucu, son olarak yüzüne bebek kordon kanından elde edilen bir kök hücre enjekte ettirmeye hazırlanıyor.

"SÜNNET DERİSİNİ DOĞRU BULMUYORUM, BEBEK KORDONU DAHA POPÜLER"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Buket Aydın, yıllar içindeki değişiminden bahsederken "Bir güzellik işine girdim. Uzmanlarla birlikte klinik açtık ve deneyeceğim acayip şeyler var. Sünnet derisinden kök hücre yapılıyor. Bu çok popüler bir şey ama çok doğru bulunmuyor. Türkiye'ye yeni gelen bir uygulama var. Bazı anneler ileride oluşabilecek hastalıklar içinde bebeklerin kordon kanını sağlarken bazıları da bağışlıyor. Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım. Bu uygulama yurt dışında ve Türkiye'de çok popüler" dedi.

Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek
Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek
Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek

Buket Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buket Aydın, güzelleşmek için yüzüne bebek kordonundan alınan kanı enjekte ettirecek - Son Dakika
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