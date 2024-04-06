Buket Aydın\'ın Ekrem İmamoğlu\'na yönelik sözleri tepki çekti

Buket Aydın, sunuculuk yaptığı bir sosyal medya kanalında "Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı" şeklinde tepki alan ifadeler kullanmıştı.
Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Altı üstü kıytırık bir spikersin. Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun?
Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın."
BUKET AYDIN'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ
Buket Aydın'ın sözleri, Ekrem İmamoğlu'nu sadece bir belediye başkanı olarak gördüğünü belirtmesiyle tepki çekmişti. Demirtaş'ın yanıtıyla bu konu daha da geniş bir tartışma haline geldi.
Buket Aydın, "Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı" ifadelerini kullanmıştı.
Aydın şunları söylemişti:
"Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı."
ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN YANITI
Demirtaş yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Altı üstü kıytırık bir spikersin. Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın."
NE OLMUŞTU?
KREDİ KARTI TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI
İkilinin atışmaları geçmişte de gündem olmuştu.
Özgür Demirtaş, ilişkilerle ilgili "Hesabı ödeyemeyen benimle yemeğe çıkmasın" diyen Buket Aydın'a sosyal medya üzerinden göndermede bulunmuştu.
Demirtaş, söz konusu ifadelerin yer aldığı paylaşıma 'kredi kartı başvurusunun' yer aldığı bir yanıt vermişti.
KREDİ KARTIM BANA AİT
Buket Aydın ise Mikonos Adası'nda tatil yapan Özgür Demirtaş'ın katıldığı bir partiden görüntüleri Twitter hesabından paylaşımını alıntılayarak "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" notunu düşmüştü.
Aydın'ın bu sözlerinin ardından ortalık karışmış, Buket Aydın'ın yıllar önce katıldığı bir programda "Patronunun kredi kartını kullananlar" sözlerine üstü kapalı göndermede bulunan Özgür Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" demişti.
Son Dakika › Magazin › Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri tepki çekti - Son Dakika
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, bugün öğle saatlerinde bulantı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan Alço'nun genel durumu iyi ve bilinci açıktır.
Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Eşi Burcu Alço, sevenlerden dualarını eksik etmemelerini istedi.
Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Başarılı oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin çifti, dün anne ve baba oldu. Ahmet Kural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğullarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, bebeğin ismini Kemal koymayı planladıklarını belirtti.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Ekip: Siberay Güneş Fırtınası' sinema filmine 110 öğrenci katılıp, siber suçların engellenmesi, oluşabilecek maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi için farkındalık oluşturdu.
K-pop yıldızı Karina, oyuncu Lee Jae-wook ile ilişkisinin kamuoyuna açılmasının ardından büyük bir tepki alınca özür dilemek zorunda kaldı. Karina'nın ilişkisi resmi olarak sona erdi ve hayranları tarafından protesto edildi. Karina, hayranlarına yaralarını iyileştirmeyi ve gelecekte daha olgun ve çalışkan bir tarafını göstermeyi vaat etti.
Los Angeles'taki bir çocuk hastanesini ziyarete giden Sussex Düşesi Meghan Markle, 112 bin TL değerindeki çiçekli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Kıyafeti yorumlayan moda uzmanları, Markle'nın çiçek desenli elbisesiyle kanserle mücadele eden eltisi Kate Middleton'a zeytin dalı uzatma mesajı olduğunu söyledi.
Ünlü çift Sofía Vergara ve Joe Manganiello, yedi yıllık evliliklerinin ardından boşanma anlaşmasını tamamladı. Çift, evlilikleriyle ilgili yazılı bir anlaşmaya vararak malvarlıklarını paylaşma kararı aldı.
Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin çiftinin ilk bebekleri dün dünyaya geldi. Çift, oğullarına Kemal adını verdi.
Yetenekli sanatçı Ayşegül Aldinç, zamanla biriktiğini, demlendiğini ve tatlandığını söylüyor. Bir zamanlar 'seksi kadın' sıfatından rahatsızlık duyduğunu ancak artık hiçbir şeyi kafaya takmadığını belirtiyor. Ev halinin en güzel ve gerçek hali olduğunu vurgulayan Aldinç, yalnızlığın kendi seçimi olduğunu ve daha barışılabilir bir duygu olduğunu ekliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?