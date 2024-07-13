Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti - Son Dakika
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Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti

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Dünya Güzellerim Tatilde programıyla ekrana dönen Bülent Ersoy'un kendilerine servis yapan erkek garsona nereli olduğunu sordu. Ersoy'un garsonun ''Karslıyım'' cevabından sonra ''Biraz çirkinsin ama neyse'' demesi tepki çekti.

13.07.2024 09:19
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever Dünya Güzellerim Tatilde programıyla ekrana döndü. Batmış durumdaki bir oteli kurtarmaya çalışan ünlü isimlerden Ersoy'un erkek garsona söyledikleri vatandaşları sinirlendirdi.

"ÇİRKİNSİN" DİYEREK KAHKAHA ATTI

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Bülent Ersoy, kendilerine servis yapan erkek garsona nereli olduğunu sordu. "Karslıyım" cevabını alan Ersoy, garsona "Biraz çirkinsin ama olsun" diyerek kahkaha attı. Ersoy sonrasında "Şaka şaka" derken Seray Sever de "Çocuğun elleri titredi" diyerek güldü. Garsonun yüz ifadesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti

TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla Bülent Ersoy'a tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Ersoy için " Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçının emekçiyle ne alıp veremediği olabilir?" yorumu yapıldı.

Bülent Ersoy'un garsona 'Çirkinsin' demesi tepki çekti
Bülent Ersoy\'un garsona \'\'Çirkinsin\'\' demesi tepki çekti

Bülent Ersoy, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emrullah Güllü: kendisi ayna kullanmıyor herhalde 16 0 Yanıtla
  • Sergen Kapalı: Diyene bakarmısın 7 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: o içeceği üstüne dökseydin kardeşim 5 0 Yanıtla
  • Deutschland: bu bir program bu deyim hep kötüye yorulmaz bazen espri bazen yakışıklı olduğunda da söylenir o kişiye bu söz ama program olduğunu algılamayan ve eleştiren bir toplumun verdiği oy ile yönetiliyoruz normaldir... şuan ki halimiz!!! 0 1 Yanıtla
  • ayhan kından: Bilo uyurken gece gelse ???? 1 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: uzun süredir aynaya bakmıyor anlaşılan 0 0 Yanıtla

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