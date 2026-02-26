"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
"Zor görürsünüz" demişti! Daha fazla dayanamadı, bikinili fotoğraflarını paylaştı

26.02.2026 17:47
Uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra maneviyata yönelen Şeyma Subaşı, daha önce bikinili fotoğraf ve videolarını paylaşmayacağını söylemişti. Ancak Subaşı, bikinili karelerini paylaşıp 'Duaların merhametle kabul olsun' dedi. Subaşı'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu ve 'Ramazan'da paylaşmasaydın bari' yorumları aldı. Bazıları ise Subaşı'yı destekleyerek pozların eski olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılanve test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, gelişmelerin ardından "Samimi bir 'tövbe' sürecinden geçtiğini" söylemişti.

"BUNDAN SONRA ZOR GÖRÜRSÜNÜZ" DEMİŞTİ

Maneviyata yöneldiğini kaydeden Subaşı, daha fazla inanç ve sorumlulukla yaşamak istediğini ifade etmiş ve "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" demişti.

DAYANAMADI, BİKİNİLİ POZ PAYLAŞTI

Ancak Subaşı'nın bu kararı uzun sürmedi. Fenomen isim, sosyal medya hesabından siyah-beyaz bikinili karelerini yayınladı.

Ayrıca bir duaya da yer veren 35 yaşındaki Subaşı, paylaşımına, "Duaların merhametle kabul olsun. Senin için yazılmış olan, en güzel haliyle sana ulaşsın. Ve kalbin, kendisinden daha büyük bir gücün desteğini her zaman hissetsin." notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar "Ramazan'da paylaşmasaydın bari" yorumunda bulundu. Kimi takipçileri ise fotoğrafların eski olduğunu savunarak Subaşı'na destek verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 00349200 00349200:
    kimsenin ipinde degil bu haber yapmayın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
