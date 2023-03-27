Burak Akan imzalı 12. Mood Ödülleri zirvede - Son Dakika
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Burak Akan imzalı 12. Mood Ödülleri zirvede

27.03.2023 23:45
Burak Akan imzalı 12. Mood Ödülleri zirvede

Burak Akan tarafından 12.kez düzenlenen Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle gerçekleşti. Gökay Kalaycıoğlu Ve Sıla Uysal'in sunumuyla Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen gecede yıldızlar geçidi yaşandı.

Burak Akan tarafından 12.kez düzenlenen Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle gerçekleşti. Gökay Kalaycıoğlu Ve Sıla Uysal'in sunumuyla Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen gecede yıldızlar geçidi yaşandı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ÖDÜLLER DAĞITILDI

Gülşah Güneş Ulusoy Akademi Katkılarıyla hazırlanan Gecede Hatay bölgesinden gelen depremzede çocuklara hem hediyeler dağıtıldı, hem de güzel bir dayanışma gecesi gerçekleşti.

"BİZ ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEYİZ"

Gecenin Jüri Komite Başkanı Yönetmen Burak Akan, "Gelen ve projemize destek veren tüm dostlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz çok güzel bir ülkeyiz. Birbirimizi seven, her zaman destekleyen insanlardan kuruluyuz." dedi.

GECEDE ÖDÜL ALAN İSİMLERİN LİSTESİ

  • En iyi Pop Müzik Erkek Sanatçı: İlyas Yalçıntaş
  • En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül
  • En iyi Uluslararası Erkek Oyuncu: Burak Hakkı
  • Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Ergün
  • Yılın Moda İkonu: Ivana Sert
  • En iyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın
  • Yılın Girişimci İş kadını : Nagihan Karadere
  • Meslek Onur Ödülü: Nuri Alço
  • Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur
  • Meslek Onur Ödülü: Prof.Dr.Övgün Ahmet Ercan
  • Gelecek Vaat Eden Kadın Oyuncu : Ayşegül Çınar
  • En iyi Erkek Komedi Oyuncusu : Burçin Bildik
  • En iyi Köşe Yazarı: Mehmet Coskundeniz
  • En iyi Müzik Programı Yapımı: Koliva ile Yüksek Dağlara/ Yunus Göksu
  • Yılın Müzik Albümü: Burcu Güneş
  • En iyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçı: Tuğçe Kandemir
  • En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Işın Karaca
  • Kentsel Dönüşüm Alanında Başarı Ödülü: Ali Kılıç
  • En Yardımsever İnfluencer: Feyza Özkan
  • En iyi Kitap Yazarı: Kaan Sebkektay
  • En iyi Haber Portalı: Haberler.com
  • En iyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş
  • Jüri Özel Ödülü: Pınar Başaran/ Esat Başaran
  • Yılın Çıkış Yapan Kadın Muhabiri : Hasibe Karadağ
  • En iyi Haber Ajansı: DHA
  • En iyi Kadın Haber Muhabiri: Hande Nayman
  • En iyi Sosyal Medya Uzmani: Mehmet Burak Torun
  • Yılın İş Adamı : Fadıl Coşkun
  • Yılın Genç İş Adamı : Mert Coşkun
  • En iyi Yemek Programı Sunucusu : Nermin Öztürk
  • En iyi Çocuk Oyuncu : Almina Günaydın
  • En iyi Cemiyet Dergisi: Klass Magazin
  • Yılın Çıkış Yapan Tekstil Markası : Yeniay
  • Onur Ödülü: Hakan Özsoy

Ödül gecesinden kareler:

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Burak Akan imzalı 12. Mood Ödülleri zirvede Burak Akan imzalı 12. Mood Ödülleri zirvede Burak Akan imzalı 12. Mood Ödülleri zirvede Burak Akan imzalı 12. Mood Ödülleri zirvede

Gökay Kalaycıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Akan imzalı 12. Mood Ödülleri zirvede - Son Dakika


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