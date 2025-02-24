Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor - Son Dakika
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Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor

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Ünlü oyuncu Burak Çelik, baba olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. 32 yaşındaki oyuncu, baba olacağı müjdesini 'En güzel sürpriz' notuyla takipçileriyle paylaştı.

24.02.2025 16:49
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Hudutsuz Sevda dizisinin Kaan'ı Burak Çelik, baba olacağını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Burak Çelik, geçtiğimiz yılın aralık ayında Ece Bayrak ile Karadağ'da evlendi. Çiftin nikahını Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan kıydı.

Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor

BABA OLUYOR

3 aylık evli olan 32 yaşındaki oyuncu, baba olacağı müjdesini sosyal medya hesabından "En güzel sürpriz" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Burak Çelik\'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor

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Son Dakika Magazin Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet C:
    Her baba olani haber yaparsaniz,benide yazin,ikiz babasi olacagim.Önemli haber.?? 11 0 Yanıtla
  • Casper:
    Bizene 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Seçkin:
    ne alaka banamı doğuracak habere bak ya 6 0 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Burak Çelik teşkilat rol verin iyi oyuncu 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    Vay anasına be son dakika haberine bakın.sanki dünyada bir ilk. Adam baba oluyor muş 0 0 Yanıtla
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