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Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

25.12.2021 22:19

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kendisinden 15 yaş küçük olan yeni sevgilisi Nazım Akmandil ile ilk kez el ele görüntülendi. "Bu ilişki bana çok iyi geldi. Sanki uzun yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum" diyen Esmersoy, muhabirlerin "Yeniden evlenecek misiniz?" şeklindeki bir sorusuna ise "O konuları açmayalım arkadaşlar" yanıtını verdi.

2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy (45), önceki akşam yeni sevgilisi Nazım Akmandil (30) ile Etiler'de görüntülendi. Bir mekan çıkışı kameralara yansıyan ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

"BU İLİŞKİ BANA ÇOK İYİ GELDİ"

El ele poz veren ikiliden Burcu Esmersoy, "Bu ilişki bana çok iyi geldi. Sanki uzun yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum" dedi.

Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülendi

"SEVGİLİME TESLİM OLDUM"

Esmersoy, "Yeniden evlenecek misiniz?" şeklindeki bir soruya "O konuları açmayalım arkadaşlar" cevabını verdi. Ünlü sunucu, "2022'yi nerede karşılayacaksınız?" sorusuna ise "Benim bilgim yok. Sevgilime teslim oldum. O nereye götürmek isterse oraya giderim" diyerek dikkat çekti.

Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülendi

SEVGİLİSİNDEN 15 YAŞ BÜYÜK

Burcu Esmersoy'un (45) sevgilisi Nazım Akmandil (30), Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı. Esmersoy'un sevgilisinden 15 yaş büyük olması sosyal medyada gündem oldu.

Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
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Burcu Esmersoy, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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