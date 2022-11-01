Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan eden Sinan Akçıl eski eşini yalanladı - Son Dakika
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Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan eden Sinan Akçıl eski eşini yalanladı

01.11.2022 10:18

Eski eşi Sinan Akçıl ile Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki aşk iddiasını yalanlayan Burcu Kıratlı, "Aleyna, Sinan'a 'abi' diyordu" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili konuşan Akçıl, "Burcu yalan söylüyor. Aleyna bana hiçbir zaman öyle bir şey söylemedi. İlişkimiz güzel gidiyor" diyerek aşkını ilan etti.

Geçtiğimiz günlerde birlikte düet yapan Sinan Akçıl ile eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. Katıldığı bir davette ikinci kez boşadığı Akçıl'ın özel hayatı hakkında konuşan Burcu Kıratlı, "Aleyna daha önce annesiyle şarkı istemeye gelmişti, Sinan'a 'abi' diyordu" diyerek kafaları karıştırdı. Dün akşam bir etkinliğe katılan Akçıl ise eski eşini yalanladı.

"BURCU YALAN SÖYLÜYOR, ALEYNA İLE İLİŞKİMİZ VAR"

Magazin Burada kameralarına Kendisinden 16 yaş küçük Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteliğinden bahseden Sinan Akçıl, "Aleyna annesiyle zaten bir kez geldi. Asla abi falan demedi. Burcu yalan söylüyor" dedi. Kalaycıoğlu ile ilişkisini de ilan eden Akçıl, "Aşk haberlerinden hiç rahatsız değilim. Evet doğrudur, güzel bir birlikteliğe başladık. Çok da mutluyuz. Aleyna'nın her zaman arkasındayım. Çünkü yetenekli ve çalışkan bir kız" ifadelerini kullandı.

Burcu Kıratlı'nın 'Abi' çıkışını yalanlayan Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan etti
Burcu Kıratlı'nın 'Abi' çıkışını yalanlayan Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan etti
Burcu Kıratlı'nın 'Abi' çıkışını yalanlayan Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan etti
Burcu Kıratlı'nın 'Abi' çıkışını yalanlayan Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan etti
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Aleyna Kalaycıoğlu, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan eden Sinan Akçıl eski eşini yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini ilan eden Sinan Akçıl eski eşini yalanladı - Son Dakika
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