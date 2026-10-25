Doğu Ekspresi'nin kış seferleri için biletler yarın öğleden sonra satışa çıkıyor - Son Dakika
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Doğu Ekspresi'nin kış seferleri için biletler yarın öğleden sonra satışa çıkıyor

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Doğu Ekspresi\'nin kış seferleri için biletler yarın öğleden sonra satışa çıkıyor
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Doğu Ekspresi\'nin kış seferleri için biletler yarın öğleden sonra satışa çıkıyor
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Ankara ile Kars arasında 21 Aralık'ta başlayacak Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin bireysel biletleri, Bakan Uraloğlu'nun duyurusuna göre yarın 13.55'ten itibaren TCDD Taşımacılık kanallarından alınabilecek. Kış sezonunda iki yönde toplam 70 sefer düzenlenecek, tren Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas'ta gezi molası verecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin bireysel bilet satışlarının yarın 13.55'te başlayacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara- Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak" açıklamasında bulundu.

SEFER GÜNLERİ BELLİ OLDU

Sefer günlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027'de gerçekleştireceğiz" dedi. Bilet satışlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını yarın 13.55'te başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek" ifadelerine yer verdi.

ERZURUM, DİVRİĞİ VE SİVAS'TA GEZİ MOLASI

Turistik Doğu Ekspresi'nin gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkanı sunduğunu belirten Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak" dedi.

Kaynak: DHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Sefer bedelini yani, geliş gidiş ücretini de yazaydınız 1 0 Yanıtla
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