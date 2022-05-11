Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları - Son Dakika
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Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları

11.05.2022 10:00

Bir süredir yurtdışında tatil yapan oyuncu Burcu Özberk, bol bol bikinili pozlar veriyor ve bu pozları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

FOX TV'de İlhan Şen ile başrolü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi final yapan genç oyuncu Burcu Özberk, yurt dışına tatile çıktı. Bir süredir güzel havanın tadını çıkaran Özberk, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

SERE SERPE UZANARAK POZ VERDİ

Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunan oyuncu, tatile çıktığı günden bu yana elbiseli ve bikinili pozlarını paylaşıyor. 2 gün önce renkli bikinisiyle pozlarını yayınlayan Özberk, bu sefer de haki yeşil renkteki bikinisiyle sere serpe uzanarak pozlar verdi. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 390 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

İşte Burcu Özberk'in pozları...

Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi
Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi
Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi
Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, bikinili pozlarına yenilerini ekledi
Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
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Aşk Mantık İntikam, Burcu Özberk, İlhan Şen, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları - Son Dakika


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