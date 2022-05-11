Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları - Son Dakika

FOX TV'de İlhan Şen ile başrolü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi final yapan genç oyuncu Burcu Özberk, yurt dışına tatile çıktı. Bir süredir güzel havanın tadını çıkaran Özberk, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

SERE SERPE UZANARAK POZ VERDİ

Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunan oyuncu, tatile çıktığı günden bu yana elbiseli ve bikinili pozlarını paylaşıyor. 2 gün önce renkli bikinisiyle pozlarını yayınlayan Özberk, bu sefer de haki yeşil renkteki bikinisiyle sere serpe uzanarak pozlar verdi. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 390 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

İşte Burcu Özberk'in pozları...