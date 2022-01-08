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Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi? - Son Dakika

Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?

08.01.2022 08:42
Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Buse Varol, Instagram'daki soru-cevap etkinliğinde "Kocadan zengin olmak nasıl" diyen takipçisine de kayıtsız kalmadı ve verdiği yanıtla sosyal medyaya damga vurdu.

Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı, 2021'de ise kızı Eliz'i kucağına almıştı. Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı, 2021'de ise kızı Eliz'i kucağına almıştı.

Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?

Instagram'da soru-cevap etkinliği yapan Varol, boşanma haberleriyle ilgili bir soruyu da es geçmedi ve "Sürekli neden ayrılıkla ilgili haber çıkıyor acaba?" diyen takipçisine "Çünkü öyle olsun istiyorlar" yanıtını verdi.

Varol, "Alişan ile en güzel fotoğrafınızı paylaşabilir misiniz lütfen" diyen takipçisinin ricasını da kırmayarak eşiyle doğum öncesi bir pozunu yayınladı.

Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?

Ünlü oyuncunun "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna verdiği yanıtla ise dikkat çekti.

Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi?

Varol, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı: "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bide bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin"

Buse Varol'un verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından takdir topladı.

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Buse Varol, İnstagram, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buse Varol'a soruldu: Kocadan zengin olmak nasıl bir şey? Bakın ne yanıt verdi? - Son Dakika Magazin


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