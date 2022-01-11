Son günlerde iki çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanacağı ileri sürülen Alişan, dün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan şarkıcı, oyuncu eşi hakkında çarpıcı açıklamalar yapınca tepki çekti.
Alişan, Arto'nun "Eşinin bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusu üzerine "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" dedi. Bu açıklamasıyla kısa sürede gündem olan Alişan'a tepki yağdı.
Gelen tepkilerden sonra Twitter hesabından paylaşım yaparak ateş püsküren Alişan, "Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım. İşinize gelince demokrasi var işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf: Öpüşseydi karım olmazdı
Son Dakika › Magazin › 'Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim' diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim - Son Dakika Magazin