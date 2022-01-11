"Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim

Son günlerde iki çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanacağı ileri sürülen Alişan, dün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan şarkıcı, oyuncu eşi hakkında çarpıcı açıklamalar yapınca tepki çekti.

"BU ZAMANA KADAR ÖPÜŞMEDİĞİ İÇİN BUSE'Yİ SEÇTİM"

Alişan, Arto'nun "Eşinin bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusu üzerine "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" dedi. Bu açıklamasıyla kısa sürede gündem olan Alişan'a tepki yağdı.

"HERKES BENİM GİBİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİL"

Gelen tepkilerden sonra Twitter hesabından paylaşım yaparak ateş püsküren Alişan, "Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım. İşinize gelince demokrasi var işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.