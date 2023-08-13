Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı - Son Dakika
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Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı

Son Güncelleme: 13.08.2023 12:02

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki 'Havuçlu anne' rolüyle tanınan Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtulduktan sonra estetik operasyon geçirerek saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takipçilerini şaşırttı ve değişimi büyük ilgi gördü.

Yıllar önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki "Havuçlu anne" rolüyle hafızalara kazınan Büşra Pekin, fazla kilolarını kurtulduktan sonra hem estetik operasyon yaptırdı hem de koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medya hesabından "havuçlu anne "karakterine gönderme yapan oyuncunun değişimi ise takipçilerini şaşkına çevirdi.

ARADAKİ FARK AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Instagram hesabından havuç yerken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan oyuncu, "Havuçlu ana geri döndü" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımından sonra karakteri bir kez daha gündem olunca aradaki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen oyuncu için "Kendini tanıyabiliyor musun?" yorumları yapıldı.

Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı
Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı
Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı
Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı
Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı
Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı
YORUMLAR
500
Eski rolü Havuçlu anne karakteri gibi poz veren Büşra Pekin, değişimiyle ağızları açık bıraktı Eski rolü Havuçlu anne karakteri gibi poz veren Büşra Pekin, değişimiyle ağızları açık bıraktı

Büşra Pekin, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büşra Pekin'in değişimi takipçilerini şaşırttı - Son Dakika
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