Büyük aşk: Savcı Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor! Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 16. yeni bölümüyle 16 Ocak Pazar akşamı izleyicisiyle buluşucak. Yeni bölüme ise Ceylin'i kurtarmak isteyen Ilgaz'ın mücadelesi damga vuracak.

ILGAZ, CEYLİN'İN AVUKATI OLUYOR

Yargı'nın yeni bölümünde, Ceylin'i kurtarmak için savcılık görevinden istifa eden Ilgaz, avukat olarak sevdiği kadının savunmasını yapmaya hazırlanıyor.

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yargı'nın 15. bölümünde Engin'i öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Ceylin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ceylin'in suçsuz olduğuna inanan Ilgaz ise olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yaşananları hatırlayamayan Ceylin ise kafasında yaşadığı tutarsızlıklardan dolayı sessiz kalmayı tercih etti. Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulundu.