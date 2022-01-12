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Büyük aşk: Savcı Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor! Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! - Son Dakika

Büyük aşk: Savcı Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor! Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı!

12.01.2022 09:07

Her bölümü büyük bir merakla izlenen Yargı dizisinin 16. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yargı'nın yeni bölümünde cezaevine giren Ceylin'i kurtarmak isteyen Ilgaz, savcılık görevinden istifa ederek avukatlık belgesi alıyor. Elindeki tüm imkanları kullanmak isteyen Ilgaz, Ceylin'in avukatı oluyor.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 16. yeni bölümüyle 16 Ocak Pazar akşamı izleyicisiyle buluşucak. Yeni bölüme ise Ceylin'i kurtarmak isteyen Ilgaz'ın mücadelesi damga vuracak.

ILGAZ, CEYLİN'İN AVUKATI OLUYOR

Yargı'nın yeni bölümünde, Ceylin'i kurtarmak için savcılık görevinden istifa eden Ilgaz, avukat olarak sevdiği kadının savunmasını yapmaya hazırlanıyor.

Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yargı'nın 15. bölümünde Engin'i öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Ceylin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ceylin'in suçsuz olduğuna inanan Ilgaz ise olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yaşananları hatırlayamayan Ceylin ise kafasında yaşadığı tutarsızlıklardan dolayı sessiz kalmayı tercih etti. Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulundu.

Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor
Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor
Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor
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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, İstifa, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büyük aşk: Savcı Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor! Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Büyük aşk: Savcı Ilgaz, istifa ederek Ceylin'in avukatı oluyor! Yargı'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı! - Son Dakika
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