Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta - Son Dakika
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Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta
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YouTube programlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Ali Biçim'in sevgilisi Şazer Altındoğan, Bodrum tatilinde kameralara yakalandı. Instagram’da paylaştığı iddialı fotoğraflar ile doğal hali arasındaki fark sosyal medya platformu X’te günden oldu. Gelen 'Shopu azalt' yorumlarına sessiz kalmayan Altındoğan, özür dileyerek sert bir yanıt verdi.

YouTube'da çektiği içeriklerle adından sıkça söz ettiren ünlü sunucu ve oyuncu Ali Biçim ile bir süredir aşk yaşayan Şazer Altındoğan, çıktıkları tatilde magazincilerin radarından kaçamadı. Bodrum Cennet Koyu'nda deniz keyfi yaparken objektiflere yansıyan Altındoğan'ın o görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

INSTAGRAM VS. GERÇEKLER: FOTOĞRAFLARLA HİÇ ALAKAN YOK

Sosyal medya hesabında paylaştığı filtreli ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Şazer Altındoğan'ın sahilde çekilen doğal görüntüleri, Instagram ve gerçek hayat arasındaki farkı bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerin X (Twitter) platformunda yayılmasıyla birlikte kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.

Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Fotoğraflara:

  • "Paylaştığın fotoğraflarla hiç alakan yok"
  • "Lütfen shopu ve filtreyi biraz azalt"

şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

ELEŞTİRİLERE SOSYAL MEDYADAN YANIT GELDİ

Hakkında çıkan yorumların ve yapılan 'shop' eleştirilerinin ardından Şazer Altındoğan sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Gelen mesajlara ironik bir dille karşılık veren Altındoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Özür dilerim... Hep o magazindeki gibi görünmeye çalışacağım, kusura bakmayın lütfen" ifadelerini kullanarak eleştirileri tiye aldı.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Instagram, Ali Biçim, Magazin, YouTube, Bodrum, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta - Son Dakika
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