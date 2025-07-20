Son dönemde ekranlarda fırtınalar estiren "Eşref Rüya" dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy hem kariyeriyle hem de aşk hayatıyla gündemde olmaya devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan ve dizi setinde tanıştığı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, sosyal medyayı pek sık kullanmasa da yeni imajıyla adından söz ettirdi.
Yer aldığı projeler için sık sık imaj değiştiren 34 yaşındaki ünlü oyuncunun bıyık bıraktığını görenler şaşırdı. Çağatay Ulusoy'un bıyıklı yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi oyuncunun yeni görüntüsünü beğenirken kimi de Tamer Karadağlı ve Bayhan benzetmesi yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları:
- Bir şey söyleyeceğim: "Çağatay Ulusoy'dan daha yakışıklı bir adam yok"
- Bir insana her şey mi yakışır!
- Bıyık güzel bir hava katmış.
- Her daim yakışıklı.
Son Dakika › Magazin › Çağatay Ulusoy'u daha önce böyle görmediniz! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü - Son Dakika
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