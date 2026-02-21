Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde kıvrak danslarıyla alkış topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde kıvrak danslarıyla alkış topladı

Haberin Videosunu İzleyin
Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde kıvrak danslarıyla alkış topladı
21.02.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde kıvrak danslarıyla alkış topladı
Haber Videosu

Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde sergilediği kıvrak dans performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Usta sanatçı Müjdat Gezen, öğrencisinin alnından öperek kutladı.

Çağla Şikel, başrolünü üstlendiği 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde sahneye koyduğu performansla dikkat çekti. Dansları ve sahnedeki enerjisi, izleyenlerden tam not aldı.

USTA SANATÇI ALNINDAN ÖPTÜ

Usta sanatçı Müjdat Gezen, o anlarda sahneye çıkarak Çağla Şikel'in alnından öptü ve performansını kutladı.

Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde kıvrak danslarıyla alkış topladı

MİNE KOŞAN GERİLİMİ

Müzikalin kadrosunda Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen ve Şeyla Halis yer alırken, Mine Koşan konuk sanatçı olarak sahne alıyordu. İddialara göre, Koşan ile Şikel arasında anlaşmazlık yaşandı ve Koşan kadrodan çıkarıldı.

Çağla Şikel, konuya dair açıklamasında, "O kadar kıymetli bir sanatçı ki. Benim hiçbir büyüğüme karşı saygısızlığım olamaz. Öyle bir durum asla yok. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz" dedi.

Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde kıvrak danslarıyla alkış topladı

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Mine Koşan'ın avukatı ise yasal sürecin başlatıldığını duyurmuştu:

"Sanatçı, tüm oyunlarda görevini eksiksiz yerine getirmiş olmasına rağmen yapımcı tarafından gerekçe gösterilmeden kadrodan çıkarılmıştır. Yaşanan durumun tüm gerçekliğiyle bilinmesi için yasal süreç başlatılmıştır."

ARKADAŞINDAN ÖVGÜ

Sarp Bozkurt, Çağla Şikel'in dans performansını övgüyle değerlendirerek, "Çağla'nın bu yönünü hiç bilmiyordum. İlk provada izlediğimde hayret ettim, inanılmazdı. O günden sonra bu oyun için daha da heyecanlandım" dedi.

Kültür Sanat, Müjdat Gezen, Çağla Şikel, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde kıvrak danslarıyla alkış topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    şimdi bunlar sanat yapıyoruz diye bogururler 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı 11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

12:37
Kral Charles’a parlamentoda soğuk duş ’’Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil’’
Kral Charles'a parlamentoda soğuk duş! ''Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil''
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:28
Görüntü Türkiye’den Sabah bu manzaraya uyandılar
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:56:02. #7.11#
SON DAKİKA: Çağla Şikel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde kıvrak danslarıyla alkış topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.