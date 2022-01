Her hafta Perşembe günü sevenleri ile buluşan Camdaki Kız Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Herkes tarafından yoğun ilgi izlenen Camdaki Kız dizisi oyuncuları ve yeni bölümde neler olacağı seyirciler tarafından merak edilmekte. Camdaki Kız ne zaman yayınlanacak ve saat kaçta yayınlanacağı izleyenler tarafından araştırılıyor. Başarılı dizi Camdaki Kız, Kanal D ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında her Perşembe seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı her yeni bölüm ile gündemden düşmeyen Camdaki Kız dizisi, oyuncuları ve konusuyla seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız dizisi, bu akşam yeni bölümü var mı, yok mu izleyici tarafından merak ediliyor. Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız bugün yeni bölüm var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız 28. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız oyuncuları kim? Detaylar haberimizdedir…

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Herkes tarafından yoğun ilgi izlenen Camdaki Kız dizisi oyuncuları ve yeni bölümde neler olacağı seyirciler tarafından merak edilmekte. Camdaki Kız ne zaman yayınlanacak ve saat kaçta yayınlanacağı izleyenler tarafından araştırılıyor. Başarılı dizi Camdaki Kız, Kanal D ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Camdaki Kız, Kanal D ekranlarından her Perşembe saat 20:00'da izleyicisi ile buluşuyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizisi 27. bölümde Nalan, Sedat'a ve evliliğine karşı olan tüm ümitlerini kaybediyor. 20 Ocak Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız bu akşam yeni bölüm ile seyircisiyle buluşacak. Camdaki Kız 27. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, Nalan'a kendini affettirip evliliğini kurtarabilecek mi? Sedat, Nalandan özür dilese dahi Nahal affedecek mi? Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izleyince evliliğini bitirme kararı alır. Sedat ise Nalan'ın gitmesini asla istemez. Rafet, Cavit'in şirkete ortak olmasını son anda itiraz eder.Rafet'in bu kararına öfkelenen Cavit, intikam için harekete geçer. Feride, Sedat'ın itirafıyla Nalan'ın evliliğini bitireceğini öğrenir. Buna karşı çıkan Feride, Sedat'a gözdağı verir ve evliliğini bir kez daha kurtaracağını dile getirir. Sedat'ın Nalan'a yaşattığı bu kötü olayı öğrenen Gülcihan ve Selen, yardım eder.

Sedat ise yaşadıklarından ders çıkarmayan Cana'nın evine gitmeye devam eder. Alp'in eve gelmesiyle Cana ve Sedat'ın basılması ise an meselesi olmuştur. Alp, Cana'nın bir şeyler gizlediğini anlar ve olayın peşine düşmeye karar verir. Koroğlu Ailesi, Cavit'in hamlesiyle zor durumdayken Cana, Alp'in çocukları alıp evi terk etmesinin şokunu yaşamaktadır. Nalan, Sedat'ı affetmenin bedelini bir kez daha ağır bir şekilde ödeyecek mi?

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat