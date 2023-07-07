Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı

07.07.2023 10:17

Camdaki Kız dizisindeki Levent rolüyle tanınan Tuğrul Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Ezgi Çelik ile birlikte olduğunu duyurdu. İkili, Akyaka'da tatil yaparken çektikleri samimi fotoğrafları paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Camdaki Kız dizisindeki Levent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğrul Tülek, özel hayatıyla gündeme geldi. Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşı Ezgi Çelik ile aşk yaşadığını ilan etti.

İLK KARELER GELDİ

Bir süredir birlikte olan ikili, yoğun iş tempolarına ara vererek birlikte tatile çıktı. Akyaka'da tatilin tadını çıkaran ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan aşklarını ilan etti. Instagram hesabından sevgilisiyle samimi pozlarını yayınlayan Tülek, "Akyaka'da gün batımı" notunu yazdı. Ezgi Çelik ise paylaşıma yorum yaparak kalp koydu.

39 yaşındaki Ezgi Çelik, Dayan Yüreğim, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arka Sokaklar, Ben de Özledim, Bir Çocuk Sevdim, Şubat ve Kanunsuz Topraklar gibi başarılı projelerde rol almıştı.

Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı
Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı
Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı
Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı
Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı
Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı
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Tuğrul Tülek, Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek, oyuncu Ezgi Çelik ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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